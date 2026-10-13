Trump'ın istifasını istediği ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle görevi bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın istifasını istediği ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle görevi bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump\'ın istifasını istediği ABD\'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle görevi bıraktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump’ın istifasını istediği ABD’nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, görevinden ayrıldığını açıkladı. Hakkında hediye kabul etme ve yönetim yetkililerine erişim karşılığında para talep etme iddialarıyla gündeme gelen Guilfoyle, yaptığı açıklamada Trump’a ve “Önce Amerika” hareketine bağlılığının süreceğini belirtti.

ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, görevinden ayrıldığını duyurdu. Guilfoyle, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya kendisine bu görevi verdikleri için teşekkür ederken, ABD'nin Yunanistan ile ilişkilerini güçlendirmek ve özellikle enerji alanındaki işbirliğini geliştirmek için çalıştığını belirtti. Guilfoyle'un ayrılığı, hakkındaki iddiaların ardından Beyaz Saray'ın istifasını istediğini açıklamasıyla gündeme geldi.

TRUMP VE RUBIO'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Guilfoyle, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyükelçilik görevini üstlenmesini sağlayan Trump ve Rubio'ya teşekkür etti. Görevinin ilk gününden itibaren ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkileri güçlendirmeye odaklandığını belirten Guilfoyle, özellikle enerji alanında atılan işbirliği adımlarına dikkati çekti.

Trump'ın istifasını istediği ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle görevi bıraktı

HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

Son dönemde hakkında basında yer alan iddialara da değinen Guilfoyle, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu savundu. Profesyonel hayatını adaleti sağlamaya, doğrunun yanında durmaya ve ABD'nin değerlerini korumaya adadığını ifade eden Guilfoyle, Trump'a desteğinin süreceğini belirtti.

Guilfoyle, açıklamasında, “ Büyükelçilik görevim sona eriyor olsa da Başkan Trump'a, 'Önce Amerika' hareketine ve sevdiğim bu ülkeye bağlılığım asla sona ermeyecek” ifadelerini kullandı.

Trump'ın istifasını istediği ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle görevi bıraktı

BEYAZ SARAY İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, Guilfoyle hakkında gündeme gelen “hediye kabul etme ve yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para talep etme” iddialarının ardından büyükelçiden istifa etmesini istediklerini açıklamıştı.

Zacharia, “Büyükelçi Guilfoyle'dan istifa etmesini istedik. Kendisi ekip için harika bir insandı ve kendisine bol şanslar diliyoruz” demişti.

ABD Başkanı Donald Trump da bir gün önce yaptığı açıklamada Guilfoyle'un görevden alınabileceğini ifade etmişti.

Amerika Birleşik DevletleriBüyükelçilikDonald TrumpABD BaşkanıMarco RubioBeyaz SarayYunanistanHediyeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak 'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı Son hallerini görenler şaşırdı Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Son hallerini görenler şaşırdı
22:11
“Ankara Abisi“ olarak bilinen Yasin Oyanık, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.
21:57
Canlı anlatım: Goller üst üste, Galatasaray tarih yazıyor
Canlı anlatım: Goller üst üste, Galatasaray tarih yazıyor
21:46
Okan Buruk’un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
21:37
Milli Takım’ın yeni hocası mı olacak Abdullah Avcı’dan beklenen açıklama geldi
Milli Takım'ın yeni hocası mı olacak? Abdullah Avcı'dan beklenen açıklama geldi
21:22
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
21:20
Manisa’da üzüm protestosu: 1 tır dolusu üzüm halka dağıtıldı
Manisa'da üzüm protestosu: 1 tır dolusu üzüm halka dağıtıldı
19:22
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 22:37:09. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'ın istifasını istediği ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle görevi bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei