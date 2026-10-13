Trump’ın Yunanistan Büyükelçisi yaptığı eski gelini Kimberly Guilfoyle’dan istifa etmesini istedi - Son Dakika
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Trump’ın Yunanistan Büyükelçisi yaptığı eski gelini Kimberly Guilfoyle’dan istifa etmesini istedi

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Trump’ın Yunanistan Büyükelçisi yaptığı eski gelini Kimberly Guilfoyle’dan istifa etmesini istedi
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ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan Büyükelçiliğine atadığı oğlu Donald Trump Jr.’ın eski nişanlısı Kimberly Guilfoyle’dan istifa etmesini istedi. Yunanistan’ın Atina Büyükelçisi olarak görev yapan Guilfoyle hakkındaki istifa talebi, 100 bin dolarlık kredi kartı borcuna ilişkin iddiaların ve başlatılan incelemenin ardından gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski gelini ve Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle’dan istifa etmesini istedi. Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, Guilfoyle’un görevinden ayrılmasının talep edildiğini açıklarken, kararın büyükelçi hakkındaki iddiaların ardından gelmesi dikkati çekti.

TRUMP’IN ESKİ GELİNİNE İSTİFA TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın eski nişanlısı olan Kimberly Guilfoyle, Yunanistan’ın Atina Büyükelçisi olarak görev yapıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, 13 Ekim’de düzenlediği ilk basın toplantısında Guilfoyle’dan istifa etmesinin istendiğini duyurdu.

Zacharia, Guilfoyle’un yönetim için değerli bir isim olduğunu belirterek bundan sonraki süreçte kendisine başarı dilediklerini ifade etti.

Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada da Guilfoyle’un görevine ilişkin memnuniyetsizliğini dile getirmişti.

Trump’ın Yunanistan Büyükelçisi yaptığı eski gelini Kimberly Guilfoyle’dan istifa etmesini istedi

100 BİN DOLARLIK KREDİ KARTI BORCU İDDİASI

Guilfoyle hakkında gündeme gelen iddialar arasında, bir siyasi bağışçıdan 100 bin dolarlık American Express kredi kartı borcunun ödenmesini istediği öne sürülüyor.

İş insanı Eric Deters, Guilfoyle’un büyükelçilik görevi için Senato’daki onay süreci öncesinde kendisinden söz konusu borcun ödenmesini talep ettiğini iddia etti. İddialar, Guilfoyle’un siyasi bağlantılarını kişisel çıkarları için kullanıp kullanmadığına ilişkin tartışmalara yol açtı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisinin de konuya ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.

Trump’ın Yunanistan Büyükelçisi yaptığı eski gelini Kimberly Guilfoyle’dan istifa etmesini istedi

GUILFOYLE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Guilfoyle’un avukatı, müvekkiline yöneltilen suçlamalara karşı çıktı. Savunma tarafı, söz konusu ödemenin daha önce verilen konuşma ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Guilfoyle da iddiaların dayanağı olarak gösterilen mesajların gerçekliğine itiraz ederken, hakkındaki iddialara ilişkin inceleme sürüyor.

Donald TrumpBüyükelçilikABD BaşkanıYunanistanAtinaSon Dakika

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