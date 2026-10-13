Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı - Son Dakika
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Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı

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Galatasaray\'ın golü VAR\'a takıldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşan Galatasaray'ın 34. dakikada Victor Osimhen ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, sahasında dünya devi Barcelona'yı ağırladı. 

OSIMHEN İLE FARK İKİYE ÇIKTI

RAMS Park'ta kapalı gişe oynanan ve yüksek tempoda geçen karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran an 34. dakikada yaşandı. Batrakov’un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Osimhen’in kafa vuruşunun ardından altıpas içinde Barış Alper Yılmaz da topa kafayla dokundu. Kale çizgisi üzerinde Cubarsi’nin müdahalesiyle meşin yuvarlak ağlara gitti.

VAR İNCELEMESİ SONRASI POZİSYON OFSAYT

VAR incelemesinin ardından hakem Marco Guida, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle yeniden başladı. 

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı - Son Dakika
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