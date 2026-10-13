Galatasaray, Barcelona\'ya bu sezon bir ilki yaşattı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

GALATASARAY'DAN BARCELONA'YA BİR İLK

Bu sezon oynadığı karşılaşmalarda ilk yarıları önde kapatan Barcelona, Galatasaray deplasmanında bu serisini sürdüremedi. Sarı-kırmızılılar karşısında soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle giden İspanyol ekibi, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısını galip tamamlayamadı.

RAMS PARK'TA HEYECAN DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1 sona ererken, iki takım da ikinci yarıya eşitlikle girdi.