Galatasaray, Barcelona'ya bu sezon bir ilki yaşattı - Son Dakika
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Galatasaray, Barcelona'ya bu sezon bir ilki yaşattı

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Galatasaray, Barcelona\'ya bu sezon bir ilki yaşattı
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasındaki dev maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Sarı-kırmızılılar, İspanyol devine bu sezon ilk kez bir devreyi önde tamamlayamama deneyimi yaşattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

GALATASARAY'DAN BARCELONA'YA BİR İLK

Bu sezon oynadığı karşılaşmalarda ilk yarıları önde kapatan Barcelona, Galatasaray deplasmanında bu serisini sürdüremedi. Sarı-kırmızılılar karşısında soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle giden İspanyol ekibi, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısını galip tamamlayamadı.

RAMS PARK'TA HEYECAN DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1 sona ererken, iki takım da ikinci yarıya eşitlikle girdi.

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GalatasarayBarcelonaSporSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • eray balkan eray balkan:
    yok artık , bu bir başarı değil ya ! bari bunu başarı olarak lanse etmeyin. utanmasanız , malzemeciyi överek takımı öne çıkaracaksınız. 5 0 Yanıtla
  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Hatice ye değil neticeye bak 5 olmazsa süper olur 3 0 Yanıtla
  • Ali Ali Ali Ali:
    ???????? Barcelona da bu durumdan ne kadar büyük bir utanç duymuştur 1 0 Yanıtla
  • Aydın GÜNDÜZ Aydın GÜNDÜZ:
    Vay be :)))))))))) 1 0 Yanıtla
  • Yorumların Efendisi Yorumların Efendisi:
    YANLIŞ. Doğru bilgi : Bu ikincisi, geçen haftalarda oynanan Sevilla-Barcelona maçının ilk yarısıda 1-1 bitmiş. ancak Barça maçı 3-1 almış. 0 0 Yanıtla
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