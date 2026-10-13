Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona\'ya farklı kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında ağırladığı Barcelona'ya öne geçtiği maçta 4-1 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ndeki ikinci maçında da puan alamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Barcelona, 4-1 kazandı. 

PEDRI'NİN ŞUTU UĞURCAN'DA

16. dakikada Pedri'nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Gordon'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı önledi.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

28. dakikada Galatasaray öne geçti. Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Leao, meşin yuvarlağı taşıdıktan sonra ceza yayına doğru topu gönderdi. Bu noktada bulunan Batrakov, bekletmeden şutunu çekti. Savunma oyuncusunun da ayağından seken top ağlarla buluştu.

Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti

BİR GOL DAHA GELDİ ANCAK OFSAYT

33. dakikada Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Batrakov'un sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda altıpas içerisindeki Barış Alper Yılmaz, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası hakem Marco Guida, Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

BARCELONA SKORU DENGELEDİ

43. dakikada Barcelona beraberliği yakaladı. Fermin Lopez, ceza yayı önündeki Yamal'a pasını aktardı. Eren Elmalı'nın Yamal'a müdahalesi sonrasında topu önünde bulan Olmo, meşin yuvarlağı Cancelo'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti

KATALAN DEVİ İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

50. dakikada Barcelona, 2-1 öne geçti. Yamal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Fermin Lopez kafayla dokundu ve topu ağlara gitti. 

BARCELONA FARKI ARTIRDI

53. dakikada Barcelona'dan bir gol daha geldi. Yamal sağ kanattan ceza sahasına girdi. Eren Elmalı müdahale etmek istedi ancak top yeniden Yamal'ın önünde kaldı. Yamal, Gordon'a pasını verdi. Gordon dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti

RAMS PARK'TA BEŞİNCİ GOL DE GELDİ

65. dakikada skor 4-1 oldu. Yamal pasını Gabriel Jesus'a aktardı. Jesus'un müdahalesinin ardından seken topa Adeyemi gelişine vurdu ve topu köşeden filelerle buluşturdu. 

GALATASARAY KENDİ EVİNDE MAĞLUP

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Barcelona kazandı. Bu sonuçla birlikte Okan Buruk'un öğrencileri, Devler Ligi'ndeki ikinci maçında da puan alamadı. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, puanını 6'ya çıkarttı. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Lille deplasmanına gidecek. Barcelona, PSG ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. 

Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a destekGalatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a destek Eski Fenerbahçeli Emenike'den flaş paylaşım: Yavaş BarcelonaEski Fenerbahçeli Emenike'den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona Galatasaray, Barcelona'ya bu sezon bir ilki yaşattıGalatasaray, Barcelona'ya bu sezon bir ilki yaşattı Galatasaray'ın golü VAR'a takıldıGalatasaray'ın golü VAR'a takıldı Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyordukOkan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayBarcelonaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Deniz Memis Deniz Memis:
    Adamlar antrenman maçı oynadılar gittiler Okan hoca lamin yamal önlemini hiç almamış anca saha kenarında hopluyor artık bırakma zamanı gelmiş 9 1 Yanıtla
  • Vertigo Vertigo:
    Bizim ofsaytı Google maps ten bulup getirdiler işlerine gelince. 2 3 Yanıtla
  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    İlk yarıda bir gol yedik ve dağıldık, oyun disiplini falan kalmadı, mücadele bitti, sersemledi Galatasaray, karşısındaki baktı sersemleyen takım var durur mu, sonuç ta böyle olur. 2 1 Yanıtla
    Ahmet Yel Ahmet Yel:
    Kardeş şu kadro Fatih Terimin o gençlik yıllarında elinde olsaydı şampiyonlar ligi kupasını elli kez alırdı.Adam o yoklukta Türk futbolcularla UEFA'yı Süper kupa'yi aldırdı.Real Madrid'i Barcelonası vız gelirdi.Galatasaray bu büyük kulüplerle eşdeğer tutuluyordu.Bu okandan bi şey olmaz 1 3
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    üzülmeyin fener intikamınızj alır finalde 1 2 Yanıtla
  • Orhan YARIMCALI Orhan YARIMCALI:
    acımadan vurdularda vurdular. içimizden geçtiler kim getir di bu ispanyol boğalarını 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak 'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Fenerbahçe’nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi
İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız?
Bu adam 34 yaşında Aboubakar şov yapmaya devam ediyor Bu adam 34 yaşında! Aboubakar şov yapmaya devam ediyor
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var
Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı Bakın ne yapacaklar Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı! Bakın ne yapacaklar
Kavşakta şov yapmanın bedeli ağır oldu 140 bin TL ceza yedi Kavşakta şov yapmanın bedeli ağır oldu! 140 bin TL ceza yedi
Osman Gökçek’ten Murat Ağırel’e avukat sorusu: Belgeyi yayımlamama izin veriyor musun Osman Gökçek'ten Murat Ağırel'e avukat sorusu: Belgeyi yayımlamama izin veriyor musun?
Trafikte kabadayılığın bedeli ağır oldu Cezası dudak uçuklattı Trafikte kabadayılığın bedeli ağır oldu! Cezası dudak uçuklattı
Okan Buruk’un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
Hız treninden düşerek öldü Son mesajındaki tesadüf ürpertti Hız treninden düşerek öldü! Son mesajındaki tesadüf ürpertti
“Ankara Abisi“ olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı "Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı
00:09
Yamal’dan alkış alan hareket Yağmur altında bekleyen Galatasaraylı futbolcuları unutmadı
Yamal'dan alkış alan hareket! Yağmur altında bekleyen Galatasaraylı futbolcuları unutmadı
23:55
Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır’a destek
Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a destek
23:50
Eski Fenerbahçeli Emenike’den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona
Eski Fenerbahçeli Emenike'den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona
23:06
Galatasaray, Barcelona’ya bu sezon bir ilki yaşattı
Galatasaray, Barcelona'ya bu sezon bir ilki yaşattı
22:34
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı Görüntülere soruşturma başlatıldı
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı
22:11
“Ankara Abisi“ olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı
21:46
Okan Buruk’un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
21:22
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
21:20
Manisa’da üzüm protestosu: 1 tır dolusu üzüm halka dağıtıldı
Manisa'da üzüm protestosu: 1 tır dolusu üzüm halka dağıtıldı
20:48
Lamine Yamal’ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı
Lamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı
19:22
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 00:12:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei