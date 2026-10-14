Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt

İlhami TÜLEK:

Uzun zamandır diyorum. Azerbaycan gerek İsrail konusunda gerek Kuzey Kıbrıs Rum yönetimi ilişkilerinde zaten öyle çokta kardeş ülke gibi davranmıyordu. Başörtüsü konusunda "Takke düştü kel göründü" mü oldu acaba?

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sade vatandaş: İranda zorla başı örtmeye ses çıkarmıyor, Azerbeycanda başörtüsü yasağına ses çıkarıyorsunuz size ne? size ne? size ne? yiyorsa İranda baskı altındaki kadınlara yapılanlarada ses çıkarın çıkarmazsınız neden belli. 1 9

Ayhan Araçlı: Bu başörtüsü işi Aliyev'in sonunu getirecek. İlk genel seçimde halkı Aliyev'e bay bay çekcek gibi gözüküyor. Aliyev dikkat etsin de halk ayaklanmasın. İspanya önünde en canlı örnek. 87 yaşındaki kadını evinden çıkardılar. Halk ayaklanmış iktidara erken seçim kararı almak zorunda bıraktı Böyle giderse Aliyev'de erken seçim kararı almak zorunda kalacak. 7 1

O Z: Ülkenin tüm dertleri bitti de birtek başörtüsünü mü dert ettiler, ne biçim bir siyasettir. Eski çağda kalan okul uniformalarını kaldır özgürlük adı altında, sonra da kimin ne giyip giymeyeceğine karış ne saçma bir durum. Okadar karışacaksan üniformaları geri getir ve de Müslüman kızlar/kadınlar eğitime katılmiyorlar diye de ağlama. Bu şekilde müslüman kadınların özgür olmalarına engel oluyorsunuz. 0 1

Taner Avcı: sade vatandaş biz ne düşünüyoruz sana ne sana ne 0 0

d.huseyin55: hadi be demek ne e zamandir diyordun ,kimsin sen onuda de zurnanın son deliğimi . 0 0