Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt - Son Dakika
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Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt

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Azerbaycan'da devlet okullarında öğrenci ve öğretmenlere yönelik getirilen başörtüsü yasağına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve AK Partili vekillere Bakü'den yanıt geldi. Azerbaycan devlet televizyonu AZTV'de yayımlanan haberde, "Azerbaycan’ın egemenliğine ve iç işlerine saygı gösterin. AK Parti iktidarını bu zararlı siyasetten vazgeçmeye çağırıyoruz" denildi.

Azerbaycan’da devlet okullarındaki başörtüsü düzenlemesine Türkiye’den tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve AK Partili milletvekillerine Bakü’den yanıt geldi. Azerbaycan devlet televizyonu AZTV’de yayımlanan haberde, Azerbaycan’ın egemenliğine ve iç işlerine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

"AZERBAYCAN'IN İÇ İŞLERİNE SAYGI GÖSTERİN"

Haberde, "Azerbaycan’ın egemenliğine ve iç işlerine saygı gösterin. AK Parti iktidarını bu zararlı siyasetten vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in partisi Yeni Azerbaycan Partisi'nden yapılan açıklamada ise, eğitim kurallarının laiklik ve eşitlik ilkelerine dayandığı savunuldu. Türkiye’ye, Azerbaycan’ın içişlerine müdahale olarak görülen tutumdan vazgeçme çağrısı yapıldı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • İlhami TÜLEK İlhami TÜLEK:
    Uzun zamandır diyorum. Azerbaycan gerek İsrail konusunda gerek Kuzey Kıbrıs Rum yönetimi ilişkilerinde zaten öyle çokta kardeş ülke gibi davranmıyordu. Başörtüsü konusunda "Takke düştü kel göründü" mü oldu acaba? 25 3 Yanıtla
    sade vatandaş sade vatandaş:
    İranda zorla başı örtmeye ses çıkarmıyor, Azerbeycanda başörtüsü yasağına ses çıkarıyorsunuz size ne? size ne? size ne? yiyorsa İranda baskı altındaki kadınlara yapılanlarada ses çıkarın çıkarmazsınız neden belli. 1 9
    Ayhan Araçlı Ayhan Araçlı:
    Bu başörtüsü işi Aliyev'in sonunu getirecek. İlk genel seçimde halkı Aliyev'e bay bay çekcek gibi gözüküyor. Aliyev dikkat etsin de halk ayaklanmasın. İspanya önünde en canlı örnek. 87 yaşındaki kadını evinden çıkardılar. Halk ayaklanmış iktidara erken seçim kararı almak zorunda bıraktı Böyle giderse Aliyev'de erken seçim kararı almak zorunda kalacak. 7 1
    O Z O Z:
    Ülkenin tüm dertleri bitti de birtek başörtüsünü mü dert ettiler, ne biçim bir siyasettir. Eski çağda kalan okul uniformalarını kaldır özgürlük adı altında, sonra da kimin ne giyip giymeyeceğine karış ne saçma bir durum. Okadar karışacaksan üniformaları geri getir ve de Müslüman kızlar/kadınlar eğitime katılmiyorlar diye de ağlama. Bu şekilde müslüman kadınların özgür olmalarına engel oluyorsunuz. 0 1
    Taner Avcı Taner Avcı:
    sade vatandaş biz ne düşünüyoruz sana ne sana ne 0 0
    d.huseyin55 d.huseyin55:
    hadi be demek ne e zamandir diyordun ,kimsin sen onuda de zurnanın son deliğimi . 0 0
    Birşey demedimki Birşey demedimki:
    Bizdeki kapalı olanların, cumaya gidip dualar ile açılış yapanların yaptıkları ortada. Milyonlarca USD hooop ceplere. 0 0
  • Mehmet İşlek Mehmet İşlek:
    Baş örtüsüne saygı duymayanlara bak, Utanmadan saygı bekliyorlar, yazıklar olsun… 20 2 Yanıtla
    Adsız Murat Adsız Murat:
    İyide bize ne Azerbaycan'ın yasaları kuralları. O işi kendileri düzeltecek aynı bizim yaptığımız gibi. Bak Kılıçdaroğlu günah çıkartıyordu bugün. 8 2
  • hakinen6321 hakinen6321:
    alın size tek millet iki devlet, burdamisin kzzlkurt a sena 13 4 Yanıtla
    Birşey demedimki Birşey demedimki:
    Bizdeki kapalı olanların, cumaya gidip dualar ile açılış yapanların yaptıkları ortada. Milyonlarca USD hooop ceplere. 0 0
  • Sktgdn Sktgdn:
    Kesinlikle doğru, size ne başka bir devletin içişleri ne karışmak, yaşıyorsan dinini içinde yaşa, akp nin bu yaptığı göz boyamak. Zaten ülkenin yarısını dinden soguttular şimdide başka devletlere bulasiyorlar. Herkes işine baksın 5 12 Yanıtla
    Mehmet Kurgan Mehmet Kurgan:
    Müslümanın Türkü Kürdü Azerisi yoktur. Bütün müslümanlar tek millettir. Bir müslüman başka bir müslümanın, her nerede olursa olsun haksızlığa uğradığında onun yanında olmalıdır. İslam bize bunu emrediyor. Kimsenin Azerbaycan'ın işine karışmaya meraklı olduğunu sanmıyorum. Aynı şey Azerbaycan'da değil isterse Papua Yeni Gine'de olsun aynı tepkiyi verirdik. Dünyanın neresi olursa olsun. 1 1
    suna genç suna genç:
    açık giyinmeleri bir yana başörtüsüne nefretin belli etmişsin 0 0
  • Diyaaddin Tuncer Diyaaddin Tuncer:
    Herşeye burnumuzu sokmaktan vaz geçermiyiz canım. Önce herşeye burnumuzu sokarız sanki bir etkimiz varmış gibi, sonrada otururuz 5 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt - Son Dakika
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