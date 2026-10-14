Okan Buruk: Söyledim ama olmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kaybedilen Barcelona maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"YEDİĞİMİZ GOL ŞANS GOLÜ"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "İlk yarı belli dakikaya kadar istediklerimizi yaptık golü bulduk. İkinci golü de bulduk ama iptal oldu. İlk yarı sonuna doğru çok çekildik, hiç istemediğim bir şey; Barcelona'ya karşı... Kalenize yaklaşmaları tehlike, bunu biliyorduk. Yediğimiz gol şans golü... Yamal düştü, top arada kaldı...'' dedi.

''SÖYLEDİM AMA OLMADI''

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Devre arası öne doğru çıkmamız gerektiğini söyledim ama çok erken 3-1 oldu. Maç bir anda değişti. Skor arttıkça moral düştü. İspanya'da dünya şampiyonu olan 7-8 oyuncusu var. Bu senenin çok formda oyuncuları vardı. Baskı yapıyoruz ama baskılarda "Top kaybedecekler mi?" derken çıkıyorlar... Pedri mesela, Rodri... Böyle bir takıma karşı hücum pres zordu. Zaman zaman denedik. Oyuncu değişiklikleri de sonuç getirmedi. Giren oyuncuları da çok etkiliydi." ifadelerini kullandı.

"ERKEN GOLLER BİZİ KOPARTTI"

Okan Buruk son olarak, "2-0 olsa, belki yükseleceğimiz maç olabilirdi ama ikinci yarıda erken goller koparttı bizi. Belli şeyleri iyi, belli şeyleri kötü yaptık. Oyunculara söyleyecek çok bir şey yok." açıklamasında bulundu.