Okan Buruk: Söyledim ama olmadı - Son Dakika
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Okan Buruk: Söyledim ama olmadı

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Okan Buruk: Söyledim ama olmadı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona maçının ardından yaptığı açıklamada, ''Yediğimiz gol şans golüydü. Devre arası öne doğru çıkmamız gerektiğini söyledim ama çok erken 3-1 oldu. Maç bir anda değişti. Skor arttıkça moral düştü'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kaybedilen Barcelona maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"YEDİĞİMİZ GOL ŞANS GOLÜ"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "İlk yarı belli dakikaya kadar istediklerimizi yaptık golü bulduk. İkinci golü de bulduk ama iptal oldu. İlk yarı sonuna doğru çok çekildik, hiç istemediğim bir şey; Barcelona'ya karşı... Kalenize yaklaşmaları tehlike, bunu biliyorduk. Yediğimiz gol şans golü... Yamal düştü, top arada kaldı...'' dedi. 

Okan Buruk: Söyledim ama olmadı

''SÖYLEDİM AMA OLMADI''

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Devre arası öne doğru çıkmamız gerektiğini söyledim ama çok erken 3-1 oldu. Maç bir anda değişti. Skor arttıkça moral düştü. İspanya'da dünya şampiyonu olan 7-8 oyuncusu var. Bu senenin çok formda oyuncuları vardı. Baskı yapıyoruz ama baskılarda "Top kaybedecekler mi?" derken çıkıyorlar... Pedri mesela, Rodri... Böyle bir takıma karşı hücum pres zordu. Zaman zaman denedik. Oyuncu değişiklikleri de sonuç getirmedi. Giren oyuncuları da çok etkiliydi." ifadelerini kullandı. 

Okan Buruk: Söyledim ama olmadı

"ERKEN GOLLER BİZİ KOPARTTI"

Okan Buruk son olarak, "2-0 olsa, belki yükseleceğimiz maç olabilirdi ama ikinci yarıda erken goller koparttı bizi. Belli şeyleri iyi, belli şeyleri kötü yaptık. Oyunculara söyleyecek çok bir şey yok." açıklamasında bulundu. 

Okan Buruk: Söyledim ama olmadı
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bülent Temiz Bülent Temiz:
    Şans golü sizinki 4 tane yemişsin adamlara 7 gol lazım olsa 7 tane atarlar daha hala şans diyorsun 3 0 Yanıtla
  • Veysel null Veysel null:
    Okan ikinci yarıyı açtım izleyeyim dedim. GS iki pas yapamadı 20-25 dk boyunca. Baktım bunlarda iş yok çıktım maçtan izlemedim. Eminim geri kalan sürede de iki pas yapamamıştır. Yahu iki üç pas yapmaktan aciz bir takım nasıl başarılı olsun Allah aşkına? Oyuncular sadece panikle uzaklaştırma derdinde görünüyordu. Uzaklaştırırken sürekli yine topu rakibe veriyordu ve bu kısır döngü sürekli böyle devam ediyordu. Siz seri paslaşma çalışmıyor musunuz be kardeşim, bu ne tür acizlik böyle? İnan ki rakip Barcelona olduğu için değil, çoğu zaman böylesiniz. Art arda pas yapmayı öğrenin, işiniz bu, onu da gelip biz mi öğretelim? 1 0 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    bende 10 olur dedim ama olmadı 1 0 Yanıtla
  • arslanmobilyam arslanmobilyam:
    Barcelona 0 0 Yanıtla
  • Veysel null Veysel null:
    Okan ikinci yarıyı açtım izleyeyim dedim. GS iki pas yapamadı 20 dk boyunca. Baktım bunlarda iş yok çıktım maçtan izlemedim. Eminim geri kalan sürede de iki pas yapamamıştır. Yahu iki üç pas yapmaktan aciz bir takım nasıl başarılı olsun Allah aşkına? Oyuncular sadece panikle uzaklaştırma derdinde görünüyordu. Uzaklaştırırken sürekli yine topu rakibe veriyordu ve bu kısır döngü sürekli böyle devam ediyordu. Siz seri paslaşma çalışmıyor musunuz be kardeşim, bu ne tür acizlik böyle? İnan ki rakip Barcelona olduğu için değil, çoğu zaman böylesiniz. Art arda iyi pas yapmayı öğrenin, işiniz bu, onu da gelip biz mi öğretelim? 0 0 Yanıtla
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