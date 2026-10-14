Galatasaray\'a Lucas Torreira\'dan kötü haber

Galatasaray'a Lucas Torreira'dan kötü haberGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın Barcelona'yı ağırladığı karşılaşmada Lucas Torreira sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona ile mücadele ederken, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sakatlandı.
TORREIRA SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI
Müsabakanın 78. dakikasında sağlık ekibi ilk müdahale için sahaya girerken, Torreira daha sonra oyuna devam edemedi. Müsabakanın 81. dakikasında da Lucas Torreira yerine Renato Nhaga oyuna dahil oldu.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Uruguaylı orta saha oyuncusu 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının önemli isimlerinden oldu.
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