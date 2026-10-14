Galatasaray'a Lucas Torreira'dan kötü haber - Son Dakika
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Galatasaray'a Lucas Torreira'dan kötü haber

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Galatasaray\'a Lucas Torreira\'dan kötü haber
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Galatasaray'ın Barcelona'yı ağırladığı karşılaşmada Lucas Torreira sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona ile mücadele ederken, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sakatlandı. 

TORREIRA SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Müsabakanın 78. dakikasında sağlık ekibi ilk müdahale için sahaya girerken, Torreira daha sonra oyuna devam edemedi. Müsabakanın 81. dakikasında da Lucas Torreira yerine Renato Nhaga oyuna dahil oldu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Uruguaylı orta saha oyuncusu 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının önemli isimlerinden oldu. 

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SON DAKİKA: Galatasaray'a Lucas Torreira'dan kötü haber - Son Dakika
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