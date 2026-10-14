Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasında

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, sahasında İspanya devi Barcelona'yı ağırladı. RAMS Park'ta taraftarının yoğun desteği altında sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibine 4-1 yenilerek organizasyondaki puan hasretini sürdürdü.

İKİ MAÇ SONUNDA SIFIR PUAN

Mücadele boyunca oyun kontrolünü elinde tutan Barcelona etkili hücum organizasyonlarıyla sonuca giderken, Galatasaray ise yakaladığı fırsatları değerlendirmekte zorlandı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar iki maç sonunda puanla tanışamadı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ DE RAMS PARK'TA

Öte yandan dev karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında tanıdık bir isim de yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eski Başkanı Mehmet Büyükekşi, RAMS Park'taki mücadeleyi yerinden izleyerek temsilcimiz Galatasaray'a destek verdi.