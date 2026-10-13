Osman Gökçek'ten Murat Ağırel'e avukat sorusu: Belgeyi yayımlamama izin veriyor musun? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osman Gökçek'ten Murat Ağırel'e avukat sorusu: Belgeyi yayımlamama izin veriyor musun?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osman Gökçek\'ten Murat Ağırel\'e avukat sorusu: Belgeyi yayımlamama izin veriyor musun?
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile gazeteci Murat Ağırel arasında, "Tera" bağlantılı avukatlık iddiaları üzerinden yeni bir tartışma patlak verdi. Gökçek, Ağırel'e Avukat Sakine'nin kendisini de temsil edip etmediğini sorarak, elindeki belgeyi yayımlamak için açık rıza istedi. Gökçek'in “Kaçamak değil, net cevap bekliyorum” çağrısı polemiğin seyrini tırmandırdı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, gazeteci Murat Ağırel'e fon soruşturmasının odağındaki Tera Yatırım ile bağlantılı olduğu öne sürülen avukat Sakine üzerinden seslendi. Ağırel'in de aynı avukat tarafından temsil edilip edilmediğini soran Gökçek, elinde bulunduğunu söylediği bir belgeyi yayımlamak için gazeteciden açık rıza istedi. Gökçek, “Kaçamak değil, net cevap bekliyorum” ifadelerini kullandı.

TERA VE AVUKAT SAKİNE ÜZERİNDEN TARTIŞMA

Osman Gökçek, yaptığı açıklamada fon meselesinin sorumluluğuna ilişkin değerlendirmesinde Tera'yı işaret ettiğini, şirketin avukatı olduğunu söylediği Sakine'nin aynı zamanda Murat Ağırel'in de avukatlığını yaptığını öne sürdü. Gökçek, Ağırel'in bu iddiaya itiraz ettiğini belirterek elinde gazetecinin sesinin bulunduğu bir kayıt olduğunu ileri sürdü.

“AÇIK RIZANI SORUYORUM”

Gökçek, Murat Ağırel'e yönelttiği açıklamada, “Tera'nın avukatı Sakine, senin de avukatlığını yapıyor mu?” diye sordu. Ağırel'in böyle bir durumun olmadığını iddia etmesi halinde kendisiyle ilgili bir belgeyi yayımlamasına izin verip vermediğini açıklamasını istedi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) ilişkin hassasiyeti gerekçe göstererek açık rıza talep eden Gökçek, “Kaçamak değil, net cevap bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Gökçek'in açıklamalarında yer alan avukatlık ilişkisi ve ses kaydına ilişkin iddialar konusunda tarafların açıklamaları ve belgenin içeriği ayrıca değerlendirilmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.

Tera YatırımMurat AğırelOsman GökçekMilletvekiliAK PartiAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
UEFA’dan Fatih Terim’e sürpriz görev UEFA'dan Fatih Terim'e sürpriz görev
20:48
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu
20:48
Lamine Yamal’ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı
Lamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı
20:34
Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde gol atamadığı son maç 2021’de
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı son maç 2021'de
19:22
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 21:11:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Osman Gökçek'ten Murat Ağırel'e avukat sorusu: Belgeyi yayımlamama izin veriyor musun? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei