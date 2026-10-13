Azerbaycan ekibi Sabah\'tan Şampiyonlar Ligi\'nde tarihi galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde 8 yıl önce kurulan Azerbaycan temsilcisi Sabah FK, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti. Bakı Olimpiya Stadionu'nda oynanan karşılaşmayı Sabah, 2-0'lık skorla kazandı.

3 PUAN İKİ GOLLE GELDİ

Her iki takımın da kontrollü bir oyunu tercih ettiği ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ev sahibi Sabah oldu. Dakikalar 49'u gösterdiğinde Parris ile ağları havalandıran Azerbaycan ekibi, 89. dakikada Mickels ile skoru 2-0'a getirdi ve maçı kazandı.

DEVLER LİGİ'NDE İLK GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Sabah, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alarak tarihi bir zafer elde etti ve 3 puana yükseldi. Slavia Prag ise ikinci maçında da puan alamadı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Sabah FK, sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.