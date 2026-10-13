Eski Fenerbahçeli Emenike\'den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona

Eski Fenerbahçeli Emenike'den flaş paylaşım: Yavaş BarcelonaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı karşılaşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak Katalan devinin gollerini kutladı. Emenike'nin Barcelona'nın golünü çektiği paylaşımda ''Yavaş Barcelona'' şeklindeki sözleri dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin unutulmaz eski golcülerinden Emmanuel Emenike, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın oynandığı sırada sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme damga vurdu.
''YAVAŞ BARCELONA''
Mücadeleyi yakından takip eden Nijeryalı eski futbolcu, Katalan ekibinin attığı gol anını televizyon ekranından çekerek kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Barcelona'nın gollerini kutlayan Emenike'nin videoda sarf ettiği "Taktik yok, antrenman yok. Yavaş Barcelona, yavaş Barcelona!" ifadeleri dikkat çekti.
GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN TEPKİ
Sarı-lacivertli taraftarların ilgisini çeken paylaşım, Galatasaraylı futbolseverler tarafından ise kısa süre içerisinde tepkiyle karşılandı.
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