Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!

Ahmet Yel:

Buna noldu la bı anda sattı bizi len Karabağ savaşında Türkiye Putin'e karışma dedi Rusya müdahale etmedi biz olmasaydık siz bı asır daha Karabağ alamazdiniz gittik sahada size Mit istihbarat verdi havada sihalar duman etti ulan ne nankörmüşsün Aliyev modo müsade etse daha çok diyecem varda