Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz! - Son Dakika
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Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!

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Azerbaycan'da okullarda başörtüsüne yönelik kısıtlamalar, Türkiye'de protestolarla karşılandı. Ankara ve İstanbul'da diplomatik temsilciliklerin önünde bir araya gelen binlerce kişi, “Hicab, Allah’ın Emridir; Yasaklanamaz!” sloganıyla Aliyev yönetimine tepki göstererek uygulamanın sona erdirilmesini istedi.

Ankara’da Azerbaycan Büyükelçiliği, İstanbul’da ise Azerbaycan Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi, Aliyev yönetiminin okullardaki başörtüsü kısıtlamalarına karşı “Hicab, Allah’ın Emridir; Yasaklanamaz!” sloganıyla protesto eylemleri gerçekleştirdi.

Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'den tepki: Hicab yasaklanamaz!

ANKARA VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI EYLEM

Azerbaycan'da okullarda başörtüsüne yönelik kısıtlamalara tepki gösteren vatandaşlar, Ankara ve İstanbul'da bir araya geldi. Azerbaycan'ın diplomatik temsilcilikleri önünde düzenlenen eylemlerde, başörtüsünün dini bir gereklilik olduğu vurgulanarak uygulamaya son verilmesi çağrısı yapıldı.

Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!

“HİCAB, ALLAH’IN EMRİDİR; YASAKLANAMAZ!”

Protestoların sloganı “Hicab, Allah’ın Emridir; Yasaklanamaz!” oldu. Eylemlerde, başörtülü öğrencilerin eğitim haklarının kısıtlanmaması gerektiği dile getirilirken, Azerbaycan yönetimine yönelik tepkiler öne çıktı.

Öte yandan İstanbul’da Azerbaycan Başkonsolosluğu önündeki protestolar nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başkonsolosluğun girişi emniyet araçlarıyla kapatıldı.

Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
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AzerbaycanİstanbulTürkiyeAnkaraDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Feyzan Kara Feyzan Kara:
    Size ne oluyor, yobazlar... 1 3 Yanıtla
    Ahmet Yel Ahmet Yel:
    Git Selanikte avla 0 0
  • Sakir Kuru Sakir Kuru:
    Ya bize ne millet aç mazot olmuş 100 lira 1kg et olmuş 1000 lira hala başka ülkenin aldığı kararlar için toplanıyorsunuz. Bir kerede çıkın bunlar için de görelim erkekliğiniz...! 1 0 Yanıtla
  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Yanlış tuşa bastın Sn Aliyev bu konu çok başını ağrıtır senin biz 90 senede zor kurtulduk hicab yasakçılarından .. 0 0 Yanıtla
  • v99y8hw5v2 v99y8hw5v2:
    Aliyev siyonistlerin kuklası haline gelmiştir 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Yel Ahmet Yel:
    Buna noldu la bı anda sattı bizi len Karabağ savaşında Türkiye Putin'e karışma dedi Rusya müdahale etmedi biz olmasaydık siz bı asır daha Karabağ alamazdiniz gittik sahada size Mit istihbarat verdi havada sihalar duman etti ulan ne nankörmüşsün Aliyev modo müsade etse daha çok diyecem varda 0 0 Yanıtla
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