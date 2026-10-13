Lamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lamine Yamal\'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde Lamine Yamal'ın stada gelişi dikkat çekti. Şık gözlüğü ve rahat tavırlarıyla ilgi odağı olan genç yıldızı görenler, "Çok rahat, çok profesyonel" yorumunda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak dev karşılaşma öncesinde gözler futbolcuların stada gelişine çevrildi. Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ise tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

ŞIK GÖZLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Siyah kıyafeti ve şık gözlüğüyle stada gelen Lamine Yamal'ın rahat tavırları dikkat çekti. Genç futbolcunun karşılaşma öncesindeki sakin görüntüsü, sosyal medyada futbolseverlerin ilgisini topladı.

Lamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Yamal'ın stada giriş yaptığı anların paylaşılmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, genç yıldızın rahatlığına vurgu yaptı. Görüntülere yapılan "Çok rahat, çok profesyonel" yorumu öne çıktı.

Barcelona'nın genç yıldızı, Galatasaray karşılaşması öncesinde bu kez sahadaki performansıyla değil, stada gelişindeki tarzı ve rahatlığıyla gündeme geldi.

Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli olduGalatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı son maç 2021'deBarcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı son maç 2021'de Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar varBarcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yolBarcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol Maça saatler kala Osimhen'den Barcelona için çarpıcı sözlerMaça saatler kala Osimhen'den Barcelona için çarpıcı sözler
Lamine YamalGalatasarayBarcelonaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • b8xs9brf4h b8xs9brf4h:
    Gazze nin kahramanı dualarımız seninle 0 0 Yanıtla
  • Goethegitme Goethegitme:
    Selami aliye gidin bir sürü bundan,buyutmeyin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
20:48
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu
20:34
Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde gol atamadığı son maç 2021’de
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı son maç 2021'de
19:22
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 21:11:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Lamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei