Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11\'leri belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak.

DEV MAÇ SAAT 22.00'DE

RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Pedri, Rodri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon, Olmo.

ABDÜLKERİM BARDAKCI YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'yı yedek soyundurarak milli oyuncunun yerine Ismail Jakobs'a şans verdi. 

Yedek kulübesindeki diğer isimler: Jankat, Enes, Bitshiabu, Sallai, Sara, Sane, Ugochukwu, İlkay, Deniz Gül, Berat, Nhaga.

Lamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptıLamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı son maç 2021'deBarcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı son maç 2021'de Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar varBarcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yolBarcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol Maça saatler kala Osimhen'den Barcelona için çarpıcı sözlerMaça saatler kala Osimhen'den Barcelona için çarpıcı sözler
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayBarcelonaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Alişan Işık Alişan Işık:
    GS 10–BARÇA 0 5 2 Yanıtla
  • karamanerkan670 karamanerkan670:
    geçmiş olsun gs 0 barca 6 3 3 Yanıtla
  • Argan Çınar Argan Çınar:
    gs şanslı 3 banko oyuncusu yok Barcelona nin ne kadar balı bir takım şu gs 0 3 Yanıtla
  • Orhan Ergin Orhan Ergin:
    gs çok pis kayacaklar 1 2 Yanıtla
  • Haydar Toy Haydar Toy:
    eren oyuncumu 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Karadeniz fıkrası gibi Esnaf bu hesabın içinden çıkamadı Karadeniz fıkrası gibi! Esnaf bu hesabın içinden çıkamadı
20:48
Lamine Yamal’ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı
Lamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı
20:34
Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde gol atamadığı son maç 2021’de
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı son maç 2021'de
19:22
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 21:13:11. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei