Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11\'leri belli oldu

Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak.
DEV MAÇ SAAT 22.00'DE
RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.
Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Pedri, Rodri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon, Olmo.
ABDÜLKERİM BARDAKCI YEDEK KULÜBESİNDE
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'yı yedek soyundurarak milli oyuncunun yerine Ismail Jakobs'a şans verdi.
Yedek kulübesindeki diğer isimler: Jankat, Enes, Bitshiabu, Sallai, Sara, Sane, Ugochukwu, İlkay, Deniz Gül, Berat, Nhaga.
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