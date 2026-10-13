Üreticinin merakla beklediği haber geldi! Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu - Son Dakika
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Üreticinin merakla beklediği haber geldi! Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

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Üreticinin merakla beklediği haber geldi! Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜRKŞEKER’in 2026-2027 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatını açıkladı. Buna göre şeker pancarının ton başına alım fiyatı, kota tamamlama primi dahil 3 bin 720 lira oldu. Geçen yıl ton başına 3 bin 100 lira olan alım fiyatı, 620 lira artışla yüzde 20 yükseldi.

Şeker pancarı üreticilerinin merakla beklediği yeni sezon alım fiyatı belli oldu. Bakanlık, fiyatı sosyal medya hesabından duyurdu.

TON BAŞINA 3 BİN 720 LİRA

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şeker pancarının 2026-2027 üretim yılı alım fiyatının ton başına kota tamamlama primi dahil 3 bin 720 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, “Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçimize alım güvencesi sunan şeker pancarı tarımı, üreticimizin geleceği kadar ülkemizin stratejik üretim gücü açısından da büyük önem taşımaktadır. Tarladan fabrikaya uzanan bu güçlü zincir, şeker sanayimizi ikinci asrına taşıyacak en önemli dayanaktır” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, kararın şeker pancarı üreticileri başta olmak üzere ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

GEÇEN YIL 3 BİN 100 LİRAYDI

TÜRKŞEKER, 2025-2026 üretim yılı için şeker pancarı alım fiyatını 30 Eylül 2025'te kota tamamlama primi dahil ton başına 2 bin 975 lira olarak açıklamıştı. Fiyat, 2 Ekim 2025'te güncellenerek ton başına 3 bin 100 liraya yükseltilmişti.

Yeni sezon fiyatı, geçen yılın güncellenmiş fiyatına göre ton başına 620 lira, yüzde 20 arttı.

Kaynak: DHA
Tarım ve Orman BakanlığıTÜRKŞEKEREkonomiÜretimGüncelTarımSon Dakika

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