Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı

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Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
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Komşu ülke Bulgaristan'da sonbahar mevsiminde kış manzaraları ortaya çıktı. Ülkenin dağlık alanlarında başlayan kar yağışıyla birlikte zirveler tamamen beyaza büründü.

Bulgaristan'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, mevsimin ilk güçlü kar yağışını beraberinde getirdi. Ülkenin önemli dağlık alanlarında başlayan yağışla birlikte zirveler kısa sürede beyaza büründü.

TANRI DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ülkenin en yüksek noktalarından biri olan ve eski adıyla Tanrı Dağı olarak bilinen Musala bölgesinde yağışın şiddetini artırdığı bildirildi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, zirvede ve eteklerinde biriken kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye kadar ulaştı.

SONBAHARDA KIŞ MANZARALARI

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, henüz sonbahar mevsimi yaşanırken bölge tamamen kış atmosferine büründü. Yağışın yüksek rakımlı alanlarda aralıklarla devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: İHA
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    Yorumlar (1)

  • Zafer El Zafer El:
    Üç güne Türkiye ye gelir yağış 0 0 Yanıtla
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