Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akıl almaz

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası belediye otobüsü şoförü Fatih Taflan (45), yaklaşık bir yıldır kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapılan asılsız ihbarların hedefi oldu. Haftada ortalama 3 kez polis ekiplerinin kapılarına dayandığını belirten Taflan ailesi, uykusuz geceler geçirdiklerini söyleyerek adli makamlara suç duyurusunda bulundu.

"EVDE SİLAHLI KİŞİLER VAR" DİYEREK...

İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapan Fatih Taflan’ın adresi verilerek polise asılsız ihbarlar yağdırıldı. Evde silahlı kişilerin bulunduğu, kavga yaşandığı, kızının evde zorla alıkonulduğu ve üst kattaki anne-babasının kavga ettiği yönündeki kurgu ihbarlar nedeniyle emniyet güçleri defalarca adrese sevk edildi.

SOSYAL MEDYADAN DA İFTİRA YAĞDIRDILAR

Yaşanan ihbar kabusunun yanı sıra sosyal medyada da hedef gösterildiklerini aktaran Fatih Taflan, sahte hesaplar üzerinden kendisi ve ailesi hakkında asılsız paylaşımlar ve iftiralar yapıldığını dile getirdi. Sürekli tedirginlik içerisinde yaşadıklarını ve psikolojik olarak tükendiklerini belirten Taflan, adliyeye giderek sorumlulardan şikayetçi oldu.

"HER GECE KABUS GÖRÜR GİBİ YAŞIYORUZ"

Çaresizliğini dile getiren otobüs şoförü Fatih Taflan, "Son bir yıldır olan olaylardan dolayı ailemin ve benim artık uykularımız kaçtı. Saatler belli olmadan evimize ekip geldiği için sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz. Uyku uyuyamıyoruz, hayatımız kabusa döndü. Her gece kabus görür gibi yaşantımızı sürdürüyoruz. Bu kabusa bir son verilmesini ve yetkililerin yardım etmesini istiyorum" dedi.