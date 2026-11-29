Rize'nin Çayeli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen şiddetli patlama köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İnsansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cisim, çay bahçesine düşerek yaklaşık 70 metrekarelik çukur oluşturdu. Patlamanın etkisiyle çevredeki 4 evin camları kırılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, cismin türü ve nereden geldiğinin yapılacak incelemelerle belirlenmesi bekleniyor.

ŞİDDETLİ PATLAMA SESİ KÖYÜ AYAĞA KALDIRDI

Olay, gece saatlerinde Çayeli ilçesine bağlı Köprübaşı köyünde meydana geldi. Saat 01.30 sıralarında duyulan şiddetli patlama sesi, köyde büyük paniğe neden oldu. Sesin geldiği bölgeye yönelen vatandaşlar, çay bahçesine düşen bir cisimle karşılaştı.

Saat 01.33'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, cismin kanat ve gövde parçalarını tespit etti. İlk belirlemelere göre cismin düştüğü çay bahçesinde yaklaşık 70 metrekare büyüklüğünde çukur oluştu. Patlamanın şiddetiyle çevredeki 4 evin camları kırıldı. Cismin düştüğü noktaya en yakın evin ise yaklaşık 300 metre mesafede olduğu öğrenildi.

PATLAYICI MADDE İHTİMALİNE KARŞI BÖLGE KAPATILDI

Cisimde bulunan patlayıcı maddenin infilak ettiği değerlendirilirken, çevrede başka patlayıcı maddelerin bulunabileceği ihtimali üzerine jandarma ekipleri bölgeye girişleri kapattı.

Patlayıcı Madde İmha Timi'nin (PAMİT) sabah saatlerinde olay yerinde inceleme yapması bekleniyor.

Köy sakinleri, patlamanın etkisinin yaklaşık 1 kilometre çapındaki alanda hissedildiğini ve evlerin camlarının sarsıldığını anlattı. Cismin düşmeden önce çıkardığı motor sesinin, köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çayeli ilçe merkezinden de duyulduğu belirtildi.

"PATLAMA ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Köy sakinlerinden Memiş Karaduman, patlama sesini duyduktan sonra jandarmaya ihbarda bulunduğunu söyledi. Patlamanın evine yaklaşık 300 metre mesafede meydana geldiğini belirten Karaduman, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Saat 01.30 civarıydı, yeni yatmıştım. Sesi çok yakındı. Uçak gibi bir şey düştüğünü düşündüm. Patlama çok şiddetliydi. Evime 300 metre uzaklıkta düştü. Yakındaki evlerin camları kırıldı. Kapıya çıktım, baktım yangın var. Jandarmaya haber verdim. Ekipleri ben getirdim. Oraya çıktık, baktık, İHA olduğunu tespit ettik."

"BOMBA ATILDIĞINI ZANNETTİM"

Köy sakinlerinden Hüseyin Sarı da patlama sırasında büyük korku yaşadığını ifade etti.

Sarı, "Uyuyordum, sesi duydum ama kendisini göremedim. Patlama olduğunu ve çaylıktan aşağıya doğru yanarak indiğini gördüm. Bomba atıldığını zannettim. Böyle bir patlamayı ilk defa duydum" diye konuştu.

"EVLERE GELECEK DİYE ÇOK KORKTUM"

Cismin düşmeden önce çıkardığı motor sesini duyduğunu anlatan Muhammet Ali Kara ise yaşadıkları korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

"Pervane sesini duydum. Motor sesiydi. Kalktım, cama doğru gittim. Bir cisim olduğunu fark ettim ama ne olduğunu anlayamadan patlama sesi duydum. Bizi gerçekten sarstı. Evlere gelecek, birine bir şey olacak diye çok korktum ama boş araziye düştü, o yüzden rahatladık."

PATLAMA SESİ CANLI YAYINA DA YANSIDI

Öte yandan, olay sırasında köyde sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan gençlerin yayın kaydına da patlama sesi yansıdı. Köyde yaşanan korku dolu anlar böylece kayıtlara geçti.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, düşen cismin ne olduğu ve hangi noktadan geldiği henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, cismin türü ve menşeinin yapılacak teknik incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.