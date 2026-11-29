İran'da 29 yaşındaki kadın şarkıcı Parastoo Ahmadi, iki yıl önce başörtüsü takmadan verdiği ve internet üzerinden canlı yayımlanan konser nedeniyle 74 kırbaç cezasına çarptırıldı. Ahmadi ile birlikte konserin yapım ekibinden 4 kişiye daha 74'er kırbaç vuruldu. Ülkede tepki çeken cezanın arkasında siyasi nedenler olduğu öne sürülürken İran yönetimine yakın kaynaklar, uygulamanın olası hükümet karşıtı protestoları önlemeye yönelik bir gözdağı olduğunu ileri sürdü.

BAŞÖRTÜSÜ TAKMADAN KONSER VERDİ, 74 KIRBAÇLA CEZALANDIRILDI

İran'da kadınların sahneye çıkması ve giyim kurallarına ilişkin tartışmalar sürerken 29 yaşındaki şarkıcı Parastoo Ahmadi'ye verilen ceza ülke gündemine oturdu.

Ahmadi, Aralık 2024'te Kum kenti yakınlarındaki tarihi bir kervansarayda konser vermişti. Erkek müzisyenlerin eşlik ettiği konserde başörtüsü takmayan ve omuzları açık bir kıyafet tercih eden şarkıcı, performansını internet üzerinden canlı yayımlamıştı.

İran'daki zorunlu başörtüsü ve kadınların sahne performanslarına ilişkin düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle işlem yapılan Ahmadi ve yapım ekibinden 4 kişi, 23 Kasım Pazartesi günü 74'er kırbaçla cezalandırıldı.

Böylece şarkıcı ve ekibine toplam 370 kırbaç vurulmuş oldu.

İKİ YIL SONRA GELEN CEZANIN ARKASINDA SİYASİ MESAJ İDDİASI

Ahmadi'nin konser görüntülerinin yaklaşık iki yıl önce yayımlanmasına rağmen cezanın şimdi uygulanması, kararın zamanlamasına ilişkin soru işaretlerine yol açtı.

Reuters'a konuşan üç İranlı yetkili ve yönetime yakın iki kaynak, cezanın yalnızca giyim kurallarının ihlaliyle ilgili olmadığını, siyasi bir mesaj taşıdığını öne sürdü.

Kaynaklara göre İran yönetimindeki sertlik yanlıları, ekonomik sıkıntılar ve toplumsal hoşnutsuzluğun yeni protestolara dönüşmesinden endişe ediyor.

Kadın şarkıcıya uygulanan cezanın hem yönetim karşıtlarına gözdağı vermeyi hem de zorunlu başörtüsü kurallarının daha sıkı uygulanmasını isteyen kesimleri memnun etmeyi amaçladığı iddia edildi.

İran hükümeti ise yargının bağımsız olduğunu ve bu tür cezaların siyasi nedenlerle verilmediğini savunuyor.

"YETKİLİLER KORKU MESAJI VERMEYE ÇALIŞIYOR"

Londra'da yaşayan ve Emma sahne adıyla müzik yapan İranlı şarkıcı Saba Robatjazy, çocukluk yıllarından beri tanıdığı Ahmadi'ye verilen cezaya tepki gösterdi.

Ahmadi ile küçük yaşlardan itibaren birlikte şarkı söylediklerini anlatan Robatjazy, yetkililerin kırbaç cezasıyla topluma korku mesajı vermeye çalıştığını düşündüğünü söyledi.

Robatjazy, cezanın insanları susturmak yerine öfkeyi daha da artırabileceğini belirtti.

Yılın başından itibaren İran'la iletişim kurmanın zorlaştığını ifade eden sanatçı, Ahmadi ile aylardır görüşemediğini söyledi.

CEZANIN ARDINDAN NEREDE OLDUKLARI BİLİNMİYOR

Ahmadi ve beraberindeki dört kişinin cezalarının uygulanmasının ardından nerede bulunduklarına ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Şarkıcının çocukluk arkadaşı Robatjazy, Ahmadi ve ekibinin konseri yayımlarken karşılaşabilecekleri risklerin farkında olduklarını düşündüğünü belirtti.

Robatjazy, yaşananlara rağmen İran'da daha iyi günlerin geleceğine dair umudunu koruduğunu ifade etti.

İRAN YÖNETİMİNDE CEZA TARTIŞMASI

Reuters'ın görüştüğü kaynaklara göre Ahmadi'ye uygulanan ceza, İran yönetimi içinde de görüş ayrılıklarına neden oldu.

Sertlik yanlısı isimler, zorunlu başörtüsü kurallarına aykırı davranışların cezalandırılması gerektiğini savunurken daha ılımlı yetkililerin bu karara karşı çıktığı belirtildi.

Söz konusu yetkililerin, kırbaç cezasının kamuoyundaki öfkeyi artırabileceği ve ülkenin içinde bulunduğu hassas dönemde yeni toplumsal gerilimlere yol açabileceği endişesini taşıdığı aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da daha önce toplumsal ve kültürel meselelerde zorlayıcı yöntemlerin kullanılmasına karşı uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

YENİ PROTESTO DALGASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

İran'da ekonomik sıkıntıların derinleşmesi ve savaşın ülke ekonomisine verdiği zarar, yönetimin yeni protestolarla karşılaşabileceği endişesini artırdı.

Reuters'a konuşan iki yetkili, geçen kış yaşanan ülke çapındaki protestoların yıl dönümünün yaklaşmasının da yönetimdeki kaygıları güçlendirdiğini belirtti.

Middle East Institute uzmanı Alex Vatanka, İran yönetiminin zorlu bir kışa hazırlandığını ve ekonomik sorunların yeni gösterilere yol açabileceğinden çekindiğini değerlendirdi.

Vatanka'ya göre yetkililer, böyle dönemlerde devletin gücünü göstermek amacıyla sert kararlar alabiliyor.

2022'DEKİ MAHSA EMİNİ PROTESTOLARI HATIRLATILDI

İran'da zorunlu başörtüsü uygulaması, 2022 yılında Mahsa Emini'nin gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ülke çapındaki protestoların başlıca gündem maddelerinden biri olmuştu.

Başörtüsü kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Emini'nin ölümü, İran genelinde kitlesel gösterilere neden olmuştu. Bu protestolardan sonra birçok İranlı kadın, zorunlu başörtüsü kurallarına açıkça karşı çıkmaya başladı.

1979 İslam Devrimi'nden bu yana uygulanan kurallara rağmen özellikle büyük şehirlerde başörtüsü takmadan kamusal alana çıkan kadınların sayısı arttı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, sertlik yanlısı çevrelerin bu gelişmelerden rahatsız olduğunu ve devletin giyim kurallarını yeniden daha sıkı uygulamasını talep ettiğini belirtti.

SERTLİK YANLILARINDAN BASKI ARTIYOR

İran'da muhafazakâr siyasetçi ve ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney'in kayınpederi Gulamali Haddadadil, 9 Eylül'de yaptığı açıklamada savaş koşulları nedeniyle giyim kurallarının istenilen ölçüde uygulanamadığını söylemişti.

Reuters'ın görüştüğü kaynaklara göre yönetim içindeki sertlik yanlıları, zorunlu başörtüsü uygulamasındaki gevşemeyi devlet otoritesine yönelik bir meydan okuma olarak değerlendiriyor.

Ahmadi ve ekibine verilen cezanın da bu kesimlerin taleplerine karşılık verme amacı taşıdığı öne sürülüyor.

Ancak bazı yetkililer, kadınlara yönelik ülke çapında yeni bir baskı dalgasının geniş çaplı protestoları tetikleyebileceğinden endişe ediyor.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansının (HRANA) Direktör Yardımcısı Skylar Thompson, kadınların kamusal alandaki davranışlarının ve kendilerini ifade etme biçimlerinin denetlenmeye devam ettiğini belirtti.

Thompson, Ahmadi'ye uygulanan cezayı kadınların günlük yaşamları üzerindeki kontrolün sürdürülmesine yönelik daha geniş bir politikanın parçası olarak değerlendirdi.

İran'da kadınların sahneye çıkması, başörtüsü kullanması ve kamusal alandaki özgürlükleri konusundaki tartışmalar devam ederken Parastoo Ahmadi ve dört ekip arkadaşına verilen 74'er kırbaç cezası, ülkedeki toplumsal ve siyasi gerilimi yeniden gündeme taşıdı.