Kanal D'de yayınlanan Daha 17 dizisinde Leyla karakterini canlandıran Ceren Ayruk, annesiyle babasının işitme engelli olduğunu ilk kez açıkladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde Hürriyet'e konuşan genç oyuncu, kardeşiyle birlikte çocukluğundan beri annesiyle babasının sesi olmaya çalıştığını anlattı.

Ayruk, özel hayatını konuşmayı pek sevmediğini ama bu konuda farkındalık yaratmayı önemsediğini söyledi: "Özel hayatımı konuşmayı normalde tercih etmem, özellikle bu konuda rahat konuşamam ama bir farkındalık oluşturabilmek benim için de kıymetli."

İŞARET DİLİNİ KONUŞMAYLA BİRLİKTE ÖĞRENDİ

Oyuncunun anlattığına göre annesi küçükken geçirdiği ateşli bir hastalığın ardından duyma yetisini kaybetti; babasının işitme engeli ise doğuştan. Çift, Samsun'daki işitme engelliler okulunda tanıştı. Ayruk'ta ve kardeşinde işitme engeli bulunmuyor.

Çocukluğunda anneannesi ile babaannesinin aileye destek olduğunu belirten Ayruk, annesinin işaret diliyle yaptığı hareketlerin anlamını onlara sorarak öğrendiğini, işaret dilini konuşmayı öğrendiği dönemde edindiğini aktardı. Anne ve babasındaki engel oranının yüzde 70 civarında olduğunu, işitme cihazlarıyla duyabildiklerini ancak sessizliğe alıştıkları için sesten rahatsız olduklarını da ekledi.

EMPATİSİNİN KAYNAĞINI AÇIKLADI

Bu durumun kişiliğini nasıl etkilediği sorusuna Ayruk, "Bence beni çok fazla anlayışlı bir insan yaptı" yanıtını verdi. Okulda bu nedenle hiç zorbalıkla karşılaşmadığını söyleyen oyuncu, benzer ailelerle iç içe büyümenin kendisini normal hissettirdiğini, kendi hikâyesinin de başka ailelere aynı duyguyu yaşatmasını umduğunu belirtti.

Ayruk, işitme engellilerin dudak okuma eğitimine daha kolay ulaşabilmesi ve toplumda bu konudaki bilincin artması gerektiğini de vurguladı.

TERCÜMANLIĞI BIRAKIP OYUNCULUĞA YÖNELDİ

11 yaşında ajanslara kaydolan Ayruk, dil eğitiminin ardından bir yazılım şirketinde tercüman olarak çalıştı ve kazandığı parayla oyunculuk kurslarına gitti. Babasının başta işini bırakmasını istemediğini anlatan oyuncu, ailesinin bugün kendisine "Biz sana güveniyorduk zaten. İyi ki bırakmışsın. Hayallerinin peşinden gidiyorsun" dediğini aktardı.