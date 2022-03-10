Son Dakika Çay Haberleri

16:10 Çay ocağı ve tuvaleti yakan çocukların pişkinliği 'pes' dedirtti Samsun'da oyun oynar gibi rahat olan 2 çocuk girdikleri bir düğün salonunda süngerleri ateşe vererek çay ocağı ve tuvaleti yaktı.

10:51 Seçer, Tarhan ve Özyiğit, Mezitli'de vatandaşlarla buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli ilçesinde esnaf ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

19:01 Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılar Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılarİSTANBUL Kartal'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar, okulların da tatil edilmesiyle birlikte kendilerini park ve bahçelere attı.

11:52 Of Ziraat Odası Başkanı Saral: "Yaş çay taban fiyatı; 1 ton yaş çay, 1 ton gübre alacak şekilde olmalı" Artan gübre fiyatlarının çay üreticisini zora soktuğunu belirten Trabzon'un Of ilçesi Ziraat Odası Başkanı Berkant Saral, bu yılki yaş çay taban fiyatının 1 ton yaş çayın 1 ton gübre alacak şeklinde olması gerektiğini söyledi.

09:20 Çaylıkların budanmasından doğacak gelir kaybı tazminatı 7 yıl için ödenecek Kaliteli çay yaprağı temini amacıyla budamaya tabi tutulan çaylıklar nedeniyle üreticilerin uğradığı gelir kaybının tazminine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

01:29 Baba'nın Kadir'i Tolga Sarıtaş Gecelerde Görüntülendi Baba'nın Kadir'i Tolga Sarıtaş, önceki gece Asmaslımescit'de bulunan Corridor'dan çıkarken görüntülendi. Sevgilisi ile mekana gelen oyuncu, basının karşısına tek çıkmayı tercih etti

00:27 Afyonkarahisar'ın ilçelerinde eğitime kar engeli Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okulların tamamında, 9 ilçede ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

00:11 Afyonkarahisar'ın 10 ilçesinde eğitime kar engeli Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartlarından dolayı 3 ilçedeki okulların genelinde, 7 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

10:30 Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

02:25 Nazan Kaptan 27 senedir otoyol çizgilerini ilmek ilmek dokuyor Nazan Kaptan 27 senedir otoyol çizgilerini ilmek ilmek dokuyor Topuklu ayakkabıları ve ojeli parmakları ile 27 yıldır yolcu taşıyor Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyan uzun yol şoförü Nazan Çelik, 27 yıldır direksiyon başında yolcularını sevdiklerine kavuşturuyor.

00:58 Kadınlar ürettiklerini bu kafede satacak Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde tüm ürünleri kadınlar tarafından hazırlanan ve sunulan Kadın Kültür Kafe ve Marketin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapılarını açtı.

23:40 Başkan Seçer: "Toroslar'da 50 dönümlük yeni mezarlık alanı yapılacak" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar'daki Güneykent Mezarlığı'nın dolduğunu hatırlatarak, "Buluklu'da 50 dönüm Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde Gözne yoluna yaklaşık 700-800 metre mesafede bir yerimiz var. Oranın uygunluğunu tespit ettik" dedi.

18:03 Kadınlar ürettiklerini bu kafede satacak - Kadınlar ürettiklerini bu kafede satacak Kadınlar gücünü birleştirip alışveriş merkezinde kafe ve market açtı Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde tüm ürünleri kadınlar tarafından hazırlanan ve sunulan Kadın Kültür Kafe ve Marketin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapılarını açtı.

16:11 Esenyurt'ta "Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar" çalıştayı düzenlendi Esenyurt'ta "Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar" çalıştayı düzenlendiİSTANBUL Esenyurt Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar" çalıştayı düzenledi.

15:26 Pozantı'da marketlerde denetim yapıldı Adana'da, Pozantı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlere yönelik ayçiçeği yağı fiyat ve stok denetimi gerçekleştirdi.

14:26 "Çay" tartışmasında baba ve oğlu bıçakla yaralandı Aydın'da bir iş yerinde "çay" tartışması nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlu bıçakla yaralandı.

13:25 Okulda katledilen kadının ailesi: "Adalet istiyoruz" Okulda katledilen kadının ailesi: "Adalet istiyoruz"BURSA Bursa'da eşini temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda 21 bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldüren Atalay Doğan'ın İnegöl 2. Ağır Ceza mahkemesinde yargılanması sürüyor.

12:23 Uzmanından tavsiye: "Epilepsi nöbeti geçirene soğan ya da kolonya koklatmanın faydası yok" Uzmanından tavsiye: "Epilepsi nöbeti geçirene soğan ya da kolonya koklatmanın faydası yok" Epilepsi hastalarına nöbet geçirdiğinde koklatılan soğan veya kolonyanın hiçbir faydası olmadığı ortaya çıktı.

12:10 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde Aydın'da yaşanan olayda, çay ocağı işleten baba oğula şimdiye kadar hiç duyulmamış bir gerekçeyle saldırı düzenlendi. Çay siparişinin eksik gelmesi nedeniyle başlayan gerilim, bıçaklı kavgaya dönüştü. Baba-oğul ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

09:31 Nazan Kaptan 27 senedir otoyol çizgilerini ilmek ilmek dokuyor Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyan uzun yol şoförü Nazan Çelik, 27 yıldır direksiyon başında yolcularını sevdiklerine kavuşturuyor.

00:58 Yozgat'ta yağ denetimi yapıldı Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, son günlerde fiyatı artan sıvı yağ ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

00:58 Çaykur'dan yeşil çaylı tahin helvası atağı Geçtiğimiz günlerde ÇAYKUR ürün çeşitliliğine bir yenisini daha ekleyerek, Yeşil Çay pudrasından yapılan tahin helvasını piyasaya sürdü.

00:58 Çay paketinden bu sefer uyuşturucu çıktı Denizli otogarında otobüsten indikten sonra üzerlerinden çay paketine gizlenmiş halde 1 kilo 500 gram metamtefamin maddesi ele geçirilen 2 yabancı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18:40 ÇAY PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI DENİZLİ'de uyuşturucu operasyonu yapan polis valizde çay paketi içine gizlenmiş şekilde 1.5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi, olayla ilgili yapacancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

17:16 Çay paketinden bu sefer uyuşturucu çıktı Çay paketinden bu sefer uyuşturucu çıktı Uyuşturucunun saklandığı yer polisi bile şaşkına çevirdi Denizli otogarında otobüsten indikten sonra üzerlerinden çay paketine gizlenmiş halde 1 kilo 500 gram metamtefamin maddesi ele geçirilen 2 yabancı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15:48 Yozgat'ta yağ denetimi yapıldı Yozgat'ta yağ denetimi yapıldıYOZGAT Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, son günlerde fiyatı artan sıvı yağ ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

13:50 Çaykur'dan yeşil çaylı tahin helvası atağı Çaykur'dan yeşil çaylı tahin helvası atağı Geçtiğimiz günlerde ÇAYKUR ürün çeşitliliğine bir yenisini daha ekleyerek, Yeşil Çay pudrasından yapılan tahin helvasını piyasaya sürdü.

09:20 67 yaşındaki kadın engelli oğlu ile hayat mücadelesi hayran bırakıyor Rize'de yaşayan 67 yaşındaki kadının engelli oğlu ile hayat mücadelesi herkesi hayran bırakıyor.

09:20 Devrilen tırın dorsesindeki tonlarca domates yola savruldu Devrilen tırın dorsesindeki tonlarca domates yola savrulduAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da domates yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, yola savrulan tonlarca domates ise ziyan oldu.

09:20 Pozantı'da Çocuk Festivali düzenleniyor Adana'nın Pozantı ilçesinde 16-17 Mayıs tarihlerinde Çocuk Festivali düzenlenecek.

00:05 Suriye'ye mermer taşıyan tır, lastikleri alev alınca yolda kaldı Suriye'ye mermer taşıyan tır, lastikleri alev alınca yolda kaldı Sürücüler alevlere yangın tüpleri ile müdahale ederek yangının büyümesinin önüne geçti Afyonkarahisar'dan, Suriye'ye mermer götüren tır lastiklerinin alev alması sonucu yolda kaldı.

01:05 Ördek avına çıkmıştı! Akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi Avlanmak için Zonguldak'tan Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Dodurga köyüne gelen Muzaffer Z. ile 2 arkadaşının av tüfeği ile vurdukları ördek Gerede Çayı'na düştü. 51 yaşındaki adam, akıntıya kapılarak kayboldu.

22:33 Çaya düşen ördeğin peşinden giden avcı boğuldu ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde avladıkları ördeğin peşinden Gerede Çayı'na giren Muzaffer Z. (51) akıntıya kapılıp boğuldu.

09:29 Karla mücadele gece gündüz devam ediyor Karla mücadele gece gündüz devam ediyor İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadelede amansız bir çalışma yürütüyor Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da yağan kar sonrası İl Özel İdaresi ekipleri çok sayıda köy yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.

20:57 Geyve'de yangın çıkan evde hasar oluştu Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

20:42 AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı Muğla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından çeşitli kurum ve derneklerin katıldığı deprem anı tahliye tatbikatı düzenlendi.

13:06 AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen deprem anı tahliye tatbikatı Muğla'da Menteşe Türdü 100. Yıl İlkokulunda yapıldı.

11:09 Yolun kapandığını duyan kaymakam soluğu olay yerinde aldı Yolun kapandığını duyan kaymakam soluğu olay yerinde aldıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde karla mücadele çalışmalarını bizzat koordine eden Kaymakam Taner Bolat, kayan tırlar yüzünden kapanan karayolunu açmak için jandarma ve Karayolları ekipleri ile mesai harcadı.

00:58 Afyonkarahisar'da kar yağışı sonrası tırlar yolda kaldı, karayolu ulaşıma kapandı Afyonkarahisar-Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle tırların yolda kalması sonucu trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

00:58 Müslüm Gürses ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 9'uncu yılında arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

22:49 Türkiye kar altındayken Derecikli gençler güneşli havanın tadını piknik yapıp yüzerek çıkarıyor Türkiye kar altındayken Derecikli gençler güneşli havanın tadını piknik yapıp yüzerek çıkarıyor Türkiye kar altındayken Hakkari'nin Derecik ilçesindeki gençler güneşli havanın tadını piknik yapıp yüzerek çıkarıyor.

18:53 Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde belediye ekipleri kentte kar temizleme çalışması yapıyor.

15:37 REMSE - Kudüs özgürleşene kadar çayı kendine yasaklayan Ürdünlü, 55 yıldır çay içmiyor İsrail'in 1967'deki Filistin işgali sonrası büyük üzüntü yaşayan ve işgali zihninde her gün canlı tutabilmek için en sevdiği bir şeyden vazgeçmeye karar veren Ürdünlü Abdulilah eş-Şebul, "Kudüs özgür olana kadar çay içmeme" sözünü aradan geçen 55 yıla rağmen tutuyor.

15:02 Son dakika haberleri: Müslüm Gürses ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı Edinilen son dakika gelişmesine göre Müslüm Gürses ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 9'uncu yılında arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

15:00 Sevenleri Müslüm Baba'yı unutmadı: Ölüm yıldönümünde mezarının başında buluştular MESAM Başkanı Recep Ergül ve MESAM üyeleri, sanatçılar ve hayranları, ölümünün 9. yıl dönümünde Müslüm Gürses'i mezarı başında andı. Sanatçı Özkan Can, Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un aşkını konu eden şarkısını ilk kez mezarı başında seslendirdi.

12:58 Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor Yozgat'ta dün gece başlayan ve etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

01:04 Afyonkarahisar'da kar yağışı sonrası tırlar yolda kaldı, karayolu ulaşıma kapandı Afyonkarahisar'da kar yağışı sonrası tırlar yolda kaldı, karayolu ulaşıma kapandı Yolda kalan tırlar nedeniyle Antalya-Afyonkarahisar yolu ulaşıma kapalı Afyonkarahisar-Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle tırların yolda kalması sonucu trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri bölgede...

00:58 Domuz saldırısından yaralı kurtulan avcı: "Gidin siz bir de domuzun halini görün" Tokat'ta domuz saldırısından yaralı olarak kurtulan Osman Demirsoy, "Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır" dedi.

17:15 Domuz saldırısından yaralı kurtulan avcı: "Gidin siz birde domuzun halini görün" Domuz saldırısından yaralı kurtulan avcı: "Gidin siz birde domuzun halini görün" Tokat'ta domuz saldırısından yaralı olarak kurtulan Osman Demirsoy, "Benim iki omzum kırık, gidin siz birde domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır" dedi.

15:51 İki omzunu birden kıran domuzu taşla dövdü: Siz bir de onun halini görün Tokat'ta domuz saldırısından yaralı olarak kurtulan Osman Demirsoy, "Canımın acısı ile yerden bir taş elime geçti. Kafasına gözüne, dişine taşla vurayım derken sağ omzumu da kırdı. Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır" dedi.

14:46 Bakanlığın taklit ve tahşiş listesinde Çorum'dan 2 firma yer aldı Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

12:24 Kazada yaralanan 3 çocuk babası genç adam hayatını kaybetti Kazada yaralanan 3 çocuk babası genç adam hayatını kaybettiAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan kamyonette yaralanan 3 kişiden 27 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

11:17 Hurda deposunda meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı Bursa'da bir hurda deposunda yaşanan patlama sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

10:12 Samsun'un 'gıda yüzsüzleri' açıklandı Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen firmaları açıkladı.

03:45 Tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen kamyonette 3 kişi yaralandı Tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen kamyonette 3 kişi yaralandı Kamyonette sıkışan yaralıları AFAD ekipleri güçlükle çıkarabildi Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan kamyonette 3 kişi yaralandı.

14:08 Öğrenciler Sakin Kent Akyaka'da kıyı temizliği yaptı Muğla'nın Ula ilçesinde "sakin şehir" olarak da bilinen Akyaka Mahallesi'nde bir araya gelen çevreciler, doğal akvaryum görünümüyle ünlenen Kadın Azmağı deresinde kıyı temizliği yaptı.

12:36 Rizeli çay üreticileri Muğla'daki ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek Rize'de faaliyet gösteren Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD), orman yangınlarından etkilenen Muğla'da yıl içinde 53 bin fidan dikmeyi hedefliyor.

11:45 Engelli vatandaşların cami sevinci... İl Müftüsü Ali Erhun, "Engelleri aştık, bugün belki de Bilecik'te bir ilki gerçekleştirdik" Engelli vatandaşların cami sevinci... İl Müftüsü Ali Erhun, "Engelleri aştık, bugün belki de Bilecik'te bir ilki gerçekleştirdik"BİLECİK Bilecik İl Müftülüğü ve Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte engelliler camiyle buluştu.

11:18 Bingöl'de koruma altında olan vaşak görüntülendi - Bingöl'de koruma altında olan vaşak görüntülendi Bingöl'ün Yedisu ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

10:03 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı Yaptığı açıklamalar sebebiyle zaman zaman tartışma konusu olan Prof. Dr. Canan Karatay'ın, uzun yaşamın sırrı hakkında verdiği tavsiye gündem oldu. Karatay, "Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. 95 yaşına kadar yaşarsınız" dedi.

09:19 Ulaşımda alternatif çözüm Vangölü Ekspresi Dağların karlı yamaçlarından süzülerek eşsiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunan Vangölü Ekspresi, aynı zamanda maddi açıdan da seyahat severlere alternatif çözüm oluyor.

18:08 Menteşe'de sanayinin şehir dışına alınması için ilk kazma vuruldu Menteşe ilçesinde kent merkezinde bulunan sanayi sitesinin, Akkaya Mahallesi'ne taşınmasıyla ilgili inşaat çalışmaları başladı.

17:20 Okul servisi bahçeye yuvarlandı 5 öğrenci yaralandı Samsun'da okul servisinin yoldan çıkarak bir evin bahçesine yuvarlanması sonucu 5 öğrenci yaralandı.

13:36 Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na yardım malzemesi teslim ettiler TÜRKİYE'de yaşayan Ukraynalılar ülkelerine yardım gönderebilmek için Bakırköy'de bulunan Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

12:02 Erzincan'da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates Erzincan'da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates Soba kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu Erzincan'da, çay ocaklarına kurulan sobalarda pişirilen kaşarlı patates soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

17:56 15 bin TL değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı Samsun'un Terme ilçesinde bir hurdacıdan 15 bin TL değerindeki bakır kabloları çalan hırsızlar, polis tarafından yakalandı.

16:08 Dalyan'da kıyı kenar çalışmaları hızla ilerliyor Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi, Maraş Caddesi ve Dalyan Sağlık Ocağı önünde geçtiğimiz aylarda başlayan Dalyan Kıyı Kenar Projesinin 1.etabı hızlı bir şekilde ilerliyor.

11:43 Çay üreticileri gübreleme konusunda bilinçlendiriliyor Türkiye'de çay tarımının yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Rize'de üreticiler, doğru gübreleme konusunda bilgilendiriliyor.

16:39 Kaliteli turizm için iş istihdamı sağlanacak Kaliteli turizm için iş istihdamı sağlanacakMUĞLA Turizmin gözbebeği Bodrum'da "Mesleki Eğitimde Sektörle İş Birliği Turizm" adlı söyleşi düzenlendi.

12:35 Ordulu motor tamircisinin buluşu sipariş almaya başladı! Çay bardağı benzinle 5 saat yanan gaz üretti Ordu'da 17 yıllık zirai tarım motorları tamircisi Muhammet Kocakoç, kurduğu sistemle çay bardağı benzinle 5 saat yanan gaz üretti. Esnaf komşuları ise şimdiden kendileri için sipariş vermeye başladı.

17:06 Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı Hindistan'da üç başı boş boğa, bir evin bahçesine daldı. Küçük bir kız çocuğu ve büyükanne yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından olay saniye saniye kaydedildi.

11:06 Afyonkarahisar'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.

10:21 Akdeniz ilçesine spor kompleksi yapılacak Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçeye spor kompleksi yapacaklarını bildirdi.

16:42 Sakarya'dan kısa kısa Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtların başladığı bildirildi.

14:59 Gültak: "Özgürlük Mahallesinde aile sağlığı merkezi mart ayında açılıyor" MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Özgürlük Mahallesinde bulunan taziye evinin alt katını Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz tahsis ettiklerini belirterek, mahalle sakinlerinin yıllardır beklediği sağlık hizmetini...