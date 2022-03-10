Son Dakika Çay Haberleri

- 16:10 Çay ocağı ve tuvaleti yakan çocukların pişkinliği 'pes' dedirtti
Samsun'da oyun oynar gibi rahat olan 2 çocuk girdikleri bir düğün salonunda süngerleri ateşe vererek çay ocağı ve tuvaleti yaktı.
- 15:02 Çay'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi
Çay'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma töreni yapıldı.
- 10:51 Seçer, Tarhan ve Özyiğit, Mezitli'de vatandaşlarla buluştu
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli ilçesinde esnaf ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
- Dün Dün 22:00 SAMSUN'DA 2 KATLI EV, YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ
SAMSUN'da 2 katlı ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
- Dün Dün 21:25 Samsun'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
- Dün Dün 19:01 Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılar
Kartal'da karın keyfini çocuklar çıkardı: kartopu oynayıp kardan adam yaptılarİSTANBUL Kartal'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar, okulların da tatil edilmesiyle birlikte kendilerini park ve bahçelere attı.
- Dün Dün 11:52 Of Ziraat Odası Başkanı Saral: "Yaş çay taban fiyatı; 1 ton yaş çay, 1 ton gübre alacak şekilde olmalı"
Artan gübre fiyatlarının çay üreticisini zora soktuğunu belirten Trabzon'un Of ilçesi Ziraat Odası Başkanı Berkant Saral, bu yılki yaş çay taban fiyatının 1 ton yaş çayın 1 ton gübre alacak şeklinde olması gerektiğini söyledi.
- Dün Dün 09:20 Çaylıkların budanmasından doğacak gelir kaybı tazminatı 7 yıl için ödenecek
Kaliteli çay yaprağı temini amacıyla budamaya tabi tutulan çaylıklar nedeniyle üreticilerin uğradığı gelir kaybının tazminine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
- Dün Dün 01:29 Baba'nın Kadir'i Tolga Sarıtaş Gecelerde Görüntülendi
Baba'nın Kadir'i Tolga Sarıtaş, önceki gece Asmaslımescit'de bulunan Corridor'dan çıkarken görüntülendi. Sevgilisi ile mekana gelen oyuncu, basının karşısına tek çıkmayı tercih etti
- Dün Dün 00:27 Afyonkarahisar'ın ilçelerinde eğitime kar engeli
Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okulların tamamında, 9 ilçede ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.
- Dün Dün 00:11 Afyonkarahisar'ın 10 ilçesinde eğitime kar engeli
Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartlarından dolayı 3 ilçedeki okulların genelinde, 7 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
- 10.03.2022 10 Mar 10:30 Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
- 10.03.2022 10 Mar 10:06 Son dakika haberleri | Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi: 3 gözaltı
Son dakika haberine göre Samsun'da 55 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
- 09.03.2022 09 Mar 02:25 Nazan Kaptan 27 senedir otoyol çizgilerini ilmek ilmek dokuyor
Nazan Kaptan 27 senedir otoyol çizgilerini ilmek ilmek dokuyor Topuklu ayakkabıları ve ojeli parmakları ile 27 yıldır yolcu taşıyor Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyan uzun yol şoförü Nazan Çelik, 27 yıldır direksiyon başında yolcularını sevdiklerine kavuşturuyor.
- 09.03.2022 09 Mar 00:58 Esenyurt'ta "Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar" çalıştayı düzenlendi
Esenyurt Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar" çalıştayı düzenledi.
- 09.03.2022 09 Mar 00:58 Kadınlar ürettiklerini bu kafede satacak
Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde tüm ürünleri kadınlar tarafından hazırlanan ve sunulan Kadın Kültür Kafe ve Marketin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapılarını açtı.
- 08.03.2022 08 Mar 23:40 Başkan Seçer: "Toroslar'da 50 dönümlük yeni mezarlık alanı yapılacak"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar'daki Güneykent Mezarlığı'nın dolduğunu hatırlatarak, "Buluklu'da 50 dönüm Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde Gözne yoluna yaklaşık 700-800 metre mesafede bir yerimiz var. Oranın uygunluğunu tespit ettik" dedi.
- 08.03.2022 08 Mar 21:14 "Çay Bardağı Kulesi" Kadınlar Günü dolayısıyla aydınlatıldı
Rize'nin simgesi haline gelen Çay Bardağı Kulesi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ışıklandırıldı.
- 08.03.2022 08 Mar 19:45 Afyonkarahisar'da "Kadın Kültür Kafe ve Market"in açılışı yapıldı
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kadın Kültür Kafe ve Market'in açılışını gerçekleştirdi.
- 08.03.2022 08 Mar 18:03 Kadınlar ürettiklerini bu kafede satacak
- Kadınlar ürettiklerini bu kafede satacak Kadınlar gücünü birleştirip alışveriş merkezinde kafe ve market açtı Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde tüm ürünleri kadınlar tarafından hazırlanan ve sunulan Kadın Kültür Kafe ve Marketin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapılarını açtı.
- 08.03.2022 08 Mar 16:11 Esenyurt'ta "Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar" çalıştayı düzenlendi
Esenyurt'ta "Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar" çalıştayı düzenlendiİSTANBUL Esenyurt Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar" çalıştayı düzenledi.
- 08.03.2022 08 Mar 15:26 Pozantı'da marketlerde denetim yapıldı
Adana'da, Pozantı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlere yönelik ayçiçeği yağı fiyat ve stok denetimi gerçekleştirdi.
- 08.03.2022 08 Mar 14:26 "Çay" tartışmasında baba ve oğlu bıçakla yaralandı
Aydın'da bir iş yerinde "çay" tartışması nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlu bıçakla yaralandı.
- 08.03.2022 08 Mar 13:25 Okulda katledilen kadının ailesi: "Adalet istiyoruz"
Okulda katledilen kadının ailesi: "Adalet istiyoruz"BURSA Bursa'da eşini temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda 21 bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldüren Atalay Doğan'ın İnegöl 2. Ağır Ceza mahkemesinde yargılanması sürüyor.
- 08.03.2022 08 Mar 12:23 Uzmanından tavsiye: "Epilepsi nöbeti geçirene soğan ya da kolonya koklatmanın faydası yok"
Uzmanından tavsiye: "Epilepsi nöbeti geçirene soğan ya da kolonya koklatmanın faydası yok" Epilepsi hastalarına nöbet geçirdiğinde koklatılan soğan veya kolonyanın hiçbir faydası olmadığı ortaya çıktı.
- 08.03.2022 08 Mar 12:10 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
Aydın'da yaşanan olayda, çay ocağı işleten baba oğula şimdiye kadar hiç duyulmamış bir gerekçeyle saldırı düzenlendi. Çay siparişinin eksik gelmesi nedeniyle başlayan gerilim, bıçaklı kavgaya dönüştü. Baba-oğul ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.
- 08.03.2022 08 Mar 09:31 Nazan Kaptan 27 senedir otoyol çizgilerini ilmek ilmek dokuyor
Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyan uzun yol şoförü Nazan Çelik, 27 yıldır direksiyon başında yolcularını sevdiklerine kavuşturuyor.
- 08.03.2022 08 Mar 00:58 Yozgat'ta yağ denetimi yapıldı
Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, son günlerde fiyatı artan sıvı yağ ile ilgili denetim gerçekleştirdi.
- 08.03.2022 08 Mar 00:58 Çaykur'dan yeşil çaylı tahin helvası atağı
Geçtiğimiz günlerde ÇAYKUR ürün çeşitliliğine bir yenisini daha ekleyerek, Yeşil Çay pudrasından yapılan tahin helvasını piyasaya sürdü.
- 08.03.2022 08 Mar 00:58 Çay paketinden bu sefer uyuşturucu çıktı
Denizli otogarında otobüsten indikten sonra üzerlerinden çay paketine gizlenmiş halde 1 kilo 500 gram metamtefamin maddesi ele geçirilen 2 yabancı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- 07.03.2022 07 Mar 18:40 ÇAY PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
DENİZLİ'de uyuşturucu operasyonu yapan polis valizde çay paketi içine gizlenmiş şekilde 1.5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi, olayla ilgili yapacancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.
- 07.03.2022 07 Mar 18:17 Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberler: Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.
- 07.03.2022 07 Mar 17:16 Çay paketinden bu sefer uyuşturucu çıktı
Çay paketinden bu sefer uyuşturucu çıktı Uyuşturucunun saklandığı yer polisi bile şaşkına çevirdi Denizli otogarında otobüsten indikten sonra üzerlerinden çay paketine gizlenmiş halde 1 kilo 500 gram metamtefamin maddesi ele geçirilen 2 yabancı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- 07.03.2022 07 Mar 15:48 Yozgat'ta yağ denetimi yapıldı
Yozgat'ta yağ denetimi yapıldıYOZGAT Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, son günlerde fiyatı artan sıvı yağ ile ilgili denetim gerçekleştirdi.
- 07.03.2022 07 Mar 13:50 Çaykur'dan yeşil çaylı tahin helvası atağı
Çaykur'dan yeşil çaylı tahin helvası atağı Geçtiğimiz günlerde ÇAYKUR ürün çeşitliliğine bir yenisini daha ekleyerek, Yeşil Çay pudrasından yapılan tahin helvasını piyasaya sürdü.
- 07.03.2022 07 Mar 09:20 67 yaşındaki kadın engelli oğlu ile hayat mücadelesi hayran bırakıyor
Rize'de yaşayan 67 yaşındaki kadının engelli oğlu ile hayat mücadelesi herkesi hayran bırakıyor.
- 07.03.2022 07 Mar 09:20 Devrilen tırın dorsesindeki tonlarca domates yola savruldu
Devrilen tırın dorsesindeki tonlarca domates yola savrulduAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da domates yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, yola savrulan tonlarca domates ise ziyan oldu.
- 07.03.2022 07 Mar 09:20 Pozantı'da Çocuk Festivali düzenleniyor
Adana'nın Pozantı ilçesinde 16-17 Mayıs tarihlerinde Çocuk Festivali düzenlenecek.
- 07.03.2022 07 Mar 00:05 Suriye'ye mermer taşıyan tır, lastikleri alev alınca yolda kaldı
Suriye'ye mermer taşıyan tır, lastikleri alev alınca yolda kaldı Sürücüler alevlere yangın tüpleri ile müdahale ederek yangının büyümesinin önüne geçti Afyonkarahisar'dan, Suriye'ye mermer götüren tır lastiklerinin alev alması sonucu yolda kaldı.
- 06.03.2022 06 Mar 01:05 Ördek avına çıkmıştı! Akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
Avlanmak için Zonguldak'tan Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Dodurga köyüne gelen Muzaffer Z. ile 2 arkadaşının av tüfeği ile vurdukları ördek Gerede Çayı'na düştü. 51 yaşındaki adam, akıntıya kapılarak kayboldu.
- 05.03.2022 05 Mar 22:33 Çaya düşen ördeğin peşinden giden avcı boğuldu
ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde avladıkları ördeğin peşinden Gerede Çayı'na giren Muzaffer Z. (51) akıntıya kapılıp boğuldu.
- 05.03.2022 05 Mar 14:34 Hentbol 1. Ligi: Seyhan Belediyespor: 37 Ankara Hentbol İhtisas: 25
Türkiye Erkekler 1. Lig Hentbol A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Seyhan Belediyespor, Ankara Hentbol İhtisas Kulübü'nü konuk etti.
- 05.03.2022 05 Mar 09:29 Karla mücadele gece gündüz devam ediyor
Karla mücadele gece gündüz devam ediyor İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadelede amansız bir çalışma yürütüyor Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da yağan kar sonrası İl Özel İdaresi ekipleri çok sayıda köy yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.
- 04.03.2022 04 Mar 20:57 Geyve'de yangın çıkan evde hasar oluştu
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- 04.03.2022 04 Mar 20:42 AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı
AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı Muğla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından çeşitli kurum ve derneklerin katıldığı deprem anı tahliye tatbikatı düzenlendi.
- 04.03.2022 04 Mar 14:22 RİZE VALİSİ ÇEBER: KAÇAK YOLLAR, DUVARLAR, BİNALAR BİZİ ÇOK YORUYOR
RİZE Valisi Kemal Çeber, lisedeki deprem tatbikatını izleyerek, "Kaçak yollar, duvarlar, binalar bizi çok yoruyor.
- 04.03.2022 04 Mar 13:06 AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen deprem anı tahliye tatbikatı Muğla'da Menteşe Türdü 100. Yıl İlkokulunda yapıldı.
- 04.03.2022 04 Mar 11:09 Yolun kapandığını duyan kaymakam soluğu olay yerinde aldı
Yolun kapandığını duyan kaymakam soluğu olay yerinde aldıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde karla mücadele çalışmalarını bizzat koordine eden Kaymakam Taner Bolat, kayan tırlar yüzünden kapanan karayolunu açmak için jandarma ve Karayolları ekipleri ile mesai harcadı.
- 04.03.2022 04 Mar 00:58 Afyonkarahisar'da kar yağışı sonrası tırlar yolda kaldı, karayolu ulaşıma kapandı
Afyonkarahisar-Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle tırların yolda kalması sonucu trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
- 04.03.2022 04 Mar 00:58 Müslüm Gürses ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı
Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 9'uncu yılında arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
- 03.03.2022 03 Mar 22:49 Türkiye kar altındayken Derecikli gençler güneşli havanın tadını piknik yapıp yüzerek çıkarıyor
Türkiye kar altındayken Derecikli gençler güneşli havanın tadını piknik yapıp yüzerek çıkarıyor Türkiye kar altındayken Hakkari'nin Derecik ilçesindeki gençler güneşli havanın tadını piknik yapıp yüzerek çıkarıyor.
- 03.03.2022 03 Mar 18:53 Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde belediye ekipleri kentte kar temizleme çalışması yapıyor.
- 03.03.2022 03 Mar 15:37 REMSE - Kudüs özgürleşene kadar çayı kendine yasaklayan Ürdünlü, 55 yıldır çay içmiyor
İsrail'in 1967'deki Filistin işgali sonrası büyük üzüntü yaşayan ve işgali zihninde her gün canlı tutabilmek için en sevdiği bir şeyden vazgeçmeye karar veren Ürdünlü Abdulilah eş-Şebul, "Kudüs özgür olana kadar çay içmeme" sözünü aradan geçen 55 yıla rağmen tutuyor.
- 03.03.2022 03 Mar 15:02 Son dakika haberleri: Müslüm Gürses ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Müslüm Gürses ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 9'uncu yılında arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
- 03.03.2022 03 Mar 15:00 Sevenleri Müslüm Baba'yı unutmadı: Ölüm yıldönümünde mezarının başında buluştular
MESAM Başkanı Recep Ergül ve MESAM üyeleri, sanatçılar ve hayranları, ölümünün 9. yıl dönümünde Müslüm Gürses'i mezarı başında andı. Sanatçı Özkan Can, Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un aşkını konu eden şarkısını ilk kez mezarı başında seslendirdi.
- 03.03.2022 03 Mar 12:58 Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor Yozgat'ta dün gece başlayan ve etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
- 03.03.2022 03 Mar 01:04 Afyonkarahisar'da kar yağışı sonrası tırlar yolda kaldı, karayolu ulaşıma kapandı
Afyonkarahisar'da kar yağışı sonrası tırlar yolda kaldı, karayolu ulaşıma kapandı Yolda kalan tırlar nedeniyle Antalya-Afyonkarahisar yolu ulaşıma kapalı Afyonkarahisar-Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle tırların yolda kalması sonucu trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri bölgede...
- 03.03.2022 03 Mar 00:58 Domuz saldırısından yaralı kurtulan avcı: "Gidin siz bir de domuzun halini görün"
Tokat'ta domuz saldırısından yaralı olarak kurtulan Osman Demirsoy, "Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır" dedi.
- 02.03.2022 02 Mar 17:15 Domuz saldırısından yaralı kurtulan avcı: "Gidin siz birde domuzun halini görün"
Domuz saldırısından yaralı kurtulan avcı: "Gidin siz birde domuzun halini görün" Tokat'ta domuz saldırısından yaralı olarak kurtulan Osman Demirsoy, "Benim iki omzum kırık, gidin siz birde domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır" dedi.
- 02.03.2022 02 Mar 15:51 İki omzunu birden kıran domuzu taşla dövdü: Siz bir de onun halini görün
Tokat'ta domuz saldırısından yaralı olarak kurtulan Osman Demirsoy, "Canımın acısı ile yerden bir taş elime geçti. Kafasına gözüne, dişine taşla vurayım derken sağ omzumu da kırdı. Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır" dedi.
- 02.03.2022 02 Mar 15:47 Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı... Yağdan köfteye, kıymadan peynire, baldan ete kadar her şeye hile karıştırmışlar
Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı.
- 02.03.2022 02 Mar 15:28 Son dakika haberleri: KAMYONET, TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki Ahmet Aydın öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
- 02.03.2022 02 Mar 14:46 Bakanlığın taklit ve tahşiş listesinde Çorum'dan 2 firma yer aldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.
- 02.03.2022 02 Mar 14:44 Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı... Yağdan köfteye, kıymadan peynire, baldan ete kadar her şeye hile karıştırmışlar
Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı.
- 02.03.2022 02 Mar 14:36 Son dakika haber... BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI
Son dakika haberi: Bursa'da 3 kişinin yaralandığı hurda deposundaki patlama, güvenlik kameralarına yansıdı.
- 02.03.2022 02 Mar 14:25 Son Dakika | Afyonkarahisar'da tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
- 02.03.2022 02 Mar 13:39 Tekirdağ ve Kırklareli'de 'gıda' yüzsüzleri açıklandı: Yağdan köfteye, kıymadan peynire, baldan ete kadar her şeye hile karıştırmışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ve taklit ederek üretim yapan firmaları açıkladı.
- 02.03.2022 02 Mar 12:24 Kazada yaralanan 3 çocuk babası genç adam hayatını kaybetti
Kazada yaralanan 3 çocuk babası genç adam hayatını kaybettiAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan kamyonette yaralanan 3 kişiden 27 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 02.03.2022 02 Mar 11:17 Hurda deposunda meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'da bir hurda deposunda yaşanan patlama sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 02.03.2022 02 Mar 10:12 Samsun'un 'gıda yüzsüzleri' açıklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen firmaları açıkladı.
- 02.03.2022 02 Mar 03:45 Tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen kamyonette 3 kişi yaralandı
Tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen kamyonette 3 kişi yaralandı Kamyonette sıkışan yaralıları AFAD ekipleri güçlükle çıkarabildi Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan kamyonette 3 kişi yaralandı.
- 01.03.2022 01 Mar 14:08 Öğrenciler Sakin Kent Akyaka'da kıyı temizliği yaptı
Muğla'nın Ula ilçesinde "sakin şehir" olarak da bilinen Akyaka Mahallesi'nde bir araya gelen çevreciler, doğal akvaryum görünümüyle ünlenen Kadın Azmağı deresinde kıyı temizliği yaptı.
- 01.03.2022 01 Mar 12:36 Rizeli çay üreticileri Muğla'daki ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek
Rize'de faaliyet gösteren Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD), orman yangınlarından etkilenen Muğla'da yıl içinde 53 bin fidan dikmeyi hedefliyor.
- 01.03.2022 01 Mar 11:45 Engelli vatandaşların cami sevinci... İl Müftüsü Ali Erhun, "Engelleri aştık, bugün belki de Bilecik'te bir ilki gerçekleştirdik"
Engelli vatandaşların cami sevinci... İl Müftüsü Ali Erhun, "Engelleri aştık, bugün belki de Bilecik'te bir ilki gerçekleştirdik"BİLECİK Bilecik İl Müftülüğü ve Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte engelliler camiyle buluştu.
- 01.03.2022 01 Mar 11:18 Bingöl'de koruma altında olan vaşak görüntülendi
- Bingöl'de koruma altında olan vaşak görüntülendi Bingöl'ün Yedisu ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.
- 01.03.2022 01 Mar 10:03 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
Yaptığı açıklamalar sebebiyle zaman zaman tartışma konusu olan Prof. Dr. Canan Karatay'ın, uzun yaşamın sırrı hakkında verdiği tavsiye gündem oldu. Karatay, "Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. 95 yaşına kadar yaşarsınız" dedi.
- 01.03.2022 01 Mar 09:19 Ulaşımda alternatif çözüm Vangölü Ekspresi
Dağların karlı yamaçlarından süzülerek eşsiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunan Vangölü Ekspresi, aynı zamanda maddi açıdan da seyahat severlere alternatif çözüm oluyor.
- 28.02.2022 28 Şub 18:08 Menteşe'de sanayinin şehir dışına alınması için ilk kazma vuruldu
Menteşe ilçesinde kent merkezinde bulunan sanayi sitesinin, Akkaya Mahallesi'ne taşınmasıyla ilgili inşaat çalışmaları başladı.
- 28.02.2022 28 Şub 17:56 Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor: 2 Talas Anayurtspor: 0
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele veren Kocasinan Ülküspor, ligin 16. haftasında Talas Anayurtspor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü.
- 28.02.2022 28 Şub 17:20 Okul servisi bahçeye yuvarlandı 5 öğrenci yaralandı
Samsun'da okul servisinin yoldan çıkarak bir evin bahçesine yuvarlanması sonucu 5 öğrenci yaralandı.
- 28.02.2022 28 Şub 13:36 Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na yardım malzemesi teslim ettiler
TÜRKİYE'de yaşayan Ukraynalılar ülkelerine yardım gönderebilmek için Bakırköy'de bulunan Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.
- 27.02.2022 27 Şub 12:02 Erzincan'da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates
Erzincan'da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates Soba kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu Erzincan'da, çay ocaklarına kurulan sobalarda pişirilen kaşarlı patates soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
- 26.02.2022 26 Şub 17:56 15 bin TL değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde bir hurdacıdan 15 bin TL değerindeki bakır kabloları çalan hırsızlar, polis tarafından yakalandı.
- 25.02.2022 25 Şub 16:08 Dalyan'da kıyı kenar çalışmaları hızla ilerliyor
Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi, Maraş Caddesi ve Dalyan Sağlık Ocağı önünde geçtiğimiz aylarda başlayan Dalyan Kıyı Kenar Projesinin 1.etabı hızlı bir şekilde ilerliyor.
- 25.02.2022 25 Şub 11:43 Çay üreticileri gübreleme konusunda bilinçlendiriliyor
Türkiye'de çay tarımının yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Rize'de üreticiler, doğru gübreleme konusunda bilgilendiriliyor.
- 24.02.2022 24 Şub 16:39 Kaliteli turizm için iş istihdamı sağlanacak
Kaliteli turizm için iş istihdamı sağlanacakMUĞLA Turizmin gözbebeği Bodrum'da "Mesleki Eğitimde Sektörle İş Birliği Turizm" adlı söyleşi düzenlendi.
- 24.02.2022 24 Şub 12:35 Ordulu motor tamircisinin buluşu sipariş almaya başladı! Çay bardağı benzinle 5 saat yanan gaz üretti
Ordu'da 17 yıllık zirai tarım motorları tamircisi Muhammet Kocakoç, kurduğu sistemle çay bardağı benzinle 5 saat yanan gaz üretti. Esnaf komşuları ise şimdiden kendileri için sipariş vermeye başladı.
- 23.02.2022 23 Şub 17:06 Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı
Hindistan'da üç başı boş boğa, bir evin bahçesine daldı. Küçük bir kız çocuğu ve büyükanne yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından olay saniye saniye kaydedildi.
- 23.02.2022 23 Şub 11:06 Afyonkarahisar'da otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.
- 23.02.2022 23 Şub 10:58 Hırsızı otomobilin önündeki amblem ele verdi... Çaldıklarıyla kendine müzik sistemi yapmış
Hırsızı otomobilin önündeki amblem ele verdi.
- 23.02.2022 23 Şub 10:21 Akdeniz ilçesine spor kompleksi yapılacak
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçeye spor kompleksi yapacaklarını bildirdi.
- 22.02.2022 22 Şub 16:42 Sakarya'dan kısa kısa
Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtların başladığı bildirildi.
- 22.02.2022 22 Şub 14:59 Gültak: "Özgürlük Mahallesinde aile sağlığı merkezi mart ayında açılıyor"
MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Özgürlük Mahallesinde bulunan taziye evinin alt katını Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz tahsis ettiklerini belirterek, mahalle sakinlerinin yıllardır beklediği sağlık hizmetini...
- 22.02.2022 22 Şub 12:55 Son dakika... Geleneksel ile moderni buluşturan Erbil'de gençlerin uğrak mekanı sıra dışı kafeler
Son dakika gündem haberi: Irak'ın Erbil kentinde geleneksel çayhanelerin yanı sıra kahve ve restoran zincirlerinden farklı olarak, son yıllarda açılan otobüs, uçak ve bal peteği gibi sıra dışı tasarımlı alternatif kafeler gençlerin uğrak buluşma noktaları arasında yer alıyor.