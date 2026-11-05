Sinop Boyabat'ta eski ahşap evdeki yangın komşuların ihbarıyla söndürüldü - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta eski ahşap evdeki yangın komşuların ihbarıyla söndürüldü

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Sinop Boyabat\'ta eski ahşap evdeki yangın komşuların ihbarıyla söndürüldü
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Gökdere Mahallesi Çay Sokak'taki eski ahşap evde çıkan yangın, komşuların ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince çevreye yayılmadan söndürüldü. Evde kimsenin bulunmadığı öğrenilen yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan ev yangını büyümeden söndürüldü.

Yangın, Gökdere Mahallesi Çay Sokak'ta bir kişinin yaşadığı öğrenilen eski ahşap evde çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın, çevreye ve evin diğer bölümlerine yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde kimsenin bulunmadığı öğrenilen yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaİtfaiyeBoyabatGüncelSinopÇaySon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Boyabat'ta eski ahşap evdeki yangın komşuların ihbarıyla söndürüldü - Son Dakika
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