Afyonkarahisar Çay\'da kabak çekirdeği ve elma üreticilerine saha ziyareti yapıldı

Afyonkarahisar Çay'da kabak çekirdeği ve elma üreticilerine saha ziyareti yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede çerezlik kabak çekirdeği ve elma üreticilerine saha ziyareti yaptı. Ziyaretlerde üretim süreçleri ve sorunlar değerlendirildi, verim ve kaliteyi artıracak teknik desteğin süreceği belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ve elma üreticilerine yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirildi.
Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, üreticilerle bir araya gelinerek üretim süreçleri, yetiştiricilik uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Bitkisel üretimde verim ve kalitenin artırılması, üreticilerin sorunlarının yerinde değerlendirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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