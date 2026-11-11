Çay Kaymakamı Türker, 115. Dönem kaymakam adayı Arıkan'ı makamında ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çay Kaymakamı Türker, 115. Dönem kaymakam adayı Arıkan'ı makamında ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çay Kaymakamı Türker, 115. Dönem kaymakam adayı Arıkan\'ı makamında ağırladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 115. Dönem Afyonkarahisar Kaymakam Adayı Buğra Burak Arıkan'ı makamında ağırladı. Görüşmede kaymakamlık mesleğinin incelikleri ve sahadaki tecrübeler üzerine fikir alışverişi yapıldı; Türker, Arıkan'a görevinde başarılar diledi.

Afyonkarahisar Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 115. Dönem Afyonkarahisar Kaymakam Adayı Buğra Burak Arıkan'ı makamında ağırladı.

Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, kaymakamlık mesleğine yeni adım atan meslektaşını tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, iki meslektaş arasında kaymakamlık mesleğinin incelikleri ve sahadaki tecrübeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Türker, nazik ziyareti nedeniyle Kaymakam Adayı Arıkan'a teşekkür ederken, Arıkan da misafirperverliğinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKaymakamlıkGüncelAfyonYerelÇaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar İğrenç planı bozuldu Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama “7 şart yerine getirilmezse...“ İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "7 şart yerine getirilmezse..."
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı 12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
10:54
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
10:43
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10:42
Serdal Adalı’dan Talisca’yı bekleyenlere kötü haber
Serdal Adalı'dan Talisca'yı bekleyenlere kötü haber
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 11:00:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Çay Kaymakamı Türker, 115. Dönem kaymakam adayı Arıkan'ı makamında ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android