Samsun Çarşamba\'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü\'nde 200 fidan dikildi

Samsun Çarşamba'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 200 fidan dikildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Kirazlık Çay Mahallesi'ndeki yeşil alanda 200 fidan dikildi. Dikime Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, kurum personelleri ve öğrenciler katıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' münasebetiyle düzenlenen etkinlikte 200 fidan toprakla buluşturuldu.
'Sevdamız Yeşil Vatan' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Kirazlık Çay Mahallesi'nde yeşil alanda düzenlendi. Daha yeşil bir çevre oluşturmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada 200 fidan dikildi.
Fidan dikimine Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, mülki ve idari kurum amirleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katılım sağladı.
Protokol üyeleri ve öğrenciler, belirlenen yeşil alana fidanları dikerek can suyu verdi.
Kaynak: İHA
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