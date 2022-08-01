Son Dakika Çarşamba Haberleri

15:30 Koruma altındaki kum zambaklarının da bulunduğu sahilden 2,5 ton atık ve çöp toplandı Samsun'da, koruma altına alınan kum zambaklarının da bulunduğu sahilde yapılan temizlik çalışmasında 2,5 ton atık ve çöp toplandı.

11:03 Geleceğin meyvesi 'aronya' Samsun'da üretiliyor Samsun Büyükşehir Belediyesi, sağlık açısından oldukça faydalı olan ve Türkiye'de sadece birkaç ilde üretilen aronya üretimine destek veriyor.

20:27 Samsun'da arazi kavgası: 2 yaralı Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

15:04 Çarşamba Mekanik Otoparkı da bitiyor Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba ilçesinde uzun yıllardır yaşanan trafik ve park yeri sorunu mekanik katlı otopark ile çözülüyor.

08:25 Cenazeye yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobilini Samsun'da şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazara 2 kişi yaralandı.

17:47 Gelecek Partisi'nden Yalova'da Halk Ekmek Fabrikası Kurulması İçin İmza Kampanyası Gelecek Partisi, Yalova’da Halk Ekmek fabrikası kurulması için imza kampanyası başlattı. Yalova İl Başkanı Kürşat Emre Çandır, Yalova’yı yönetenlerin pek çok konuda olduğu gibi halk ekmek konusunda da üç maymunu oynadığını söyledi.

15:26 Kız isteme dönüşü kazada ölen anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı Yalova'dan kız istemekten dönerken Samsun'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden anne ile oğlu bugün Trabzon'un Akçaabat ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

15:02 Yürek yakan kaza! Kız istemeden dönen anne ile oğlu devrilen araçta yaşamını yitirdi Samsun'un Terme ilçesinde kız istemeden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç devrildi. Korkunç kazada yaşamını yitiren imam Osman Arslan ile annesi Fatma Arslan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

18:08 jandarmadan mısır tarlasına kenevir operasyonu: 1 gözaltı Samsun'da jandarma tarafından mısır tarlasına yapılan operasyonda 97 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

13:53 Dünya şampiyonu güreşçi çiçeklerle karşılandı İtalya'da düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Samsun Büyükşehir Belediyespor sporcusu Alperen Berber ile dünya üçüncüsü İbrahim Özdemir, Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

16:59 Çarşamba Karma OSB'de temel atma Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim binası temel atma töreninde konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Çarşamba OSB ülkemizin üretim, ihracat ve istihdamına önemli katkılar verecek" dedi.

15:59 Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

13:52 Arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaptı Samsun'da seyir halindeyken arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı.

19:25 Kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan 10 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

13:57 Samsun'dan kısa kısa Havza'ya bağlı Bekdiğin Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sentetik çim saha ve su deposu hizmete girdi.

01:15 Binali Yıldırım'dan "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsü Samsun'da gençlerin türkü isteğini karşılıksız bırakmayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Samsun yöresine ait "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü söyledi.

17:28 Binali Yıldırım, gençlerin isteğini geri çevirmeyerek türkü söyledi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Samsunlu gençlerin türkü isteğini karşılıksız bırakmayarak, "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü seslendirdi.

17:57 Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ ile ilgili hazırlıklar devam ediyor.

13:56 Samsun 2. El Otomobil Pazarı'nda 'pazar' talebi Samsun 2. El Otomobil Pazarı'nda durgunluk dikkat çekerken, bazı satıcılar bu durumu pazarın cumartesi günü kurulmasına bağladı.

11:33 Akşener, Üç Günlük Karadeniz Turunu Tamamladı: "Fındık Taban Fiyatı 74 Lira, Çeltik 15 Lira" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üç günlük Karadeniz turunu tamamladı. Akşener, Giresun’da fındığın taban fiyatının 74 lira, Samsun’da çeltik taban fiyatının 15 lira olması gerektiği açıkladı.

10:58 Yaşlı sürücünün hayatını kaybettiği kaza kamerada Yaşlı sürücünün hayatını kaybettiği kaza kamerada Samsun'da iki aracın çarpıştığı ve 95 yaşındaki sürücünün hayatını kaybedip 2 kişinin de yaralandığı kaza kameraya yansıdı Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Kavakdibi mevkisinde dün meydana geldi.

10:34 Samsun'da kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti Samsun'da meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

09:56 Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Çarşamba ilçesinde çöp bidonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, yaşamını yitirdi.

20:19 95 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 95 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

10:06 Özel eğitimli köpekler arıyor! Bu mantarın kilosu 700 ila 4 bin euro arasında alıcı buluyor Dünyanın en değerli mantarlarından olan trüf, Avrupa'da türüne göre kilosu 700 ila 4 bin euro arasında satılıyor. Samsun'un Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalarda eğitimli köpeklerle birlikte yılda yaklaşık 225 kilo trüf mantarı elde edilebilecek.

15:23 Irmakta bulunan 10 yaşındaki Emine'nin cesedi adli tıpa gönderildi Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolduktan 13 gün sonra ırmakta ölü bulunan 10 yaşındaki engelli Emine Nur Ayhan'ın cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

17:01 Samsun'dan kısa kısa Havza'da düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur uygulaması yapıldı.

14:39 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu Samsun'un Çarşamba ilçesinde AFAD, Salih Güvenlik, itfaiye ve jandarma ekipleri, 13 gün boyunda kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ı bulmak için çalışma başlattı. Küçük çocuğun cansız bedeni kadavra köpeği tarafından bulundu.

14:37 Kayıp 10 yaşındaki Emine'den acı haber Kayıp 10 yaşındaki Emine'den acı haber 13 gündür kayıp 10 yaşındaki Emine'nin cesedini kadavra köpeği buldu Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedi ırmakta yapılan arama çalışmaları sonucu kadavra köpeği tarafından bulundu.

13:21 Samsun'da 14 gündür aranan otizmli Emine'nin bataklıkta cansız bedeni bulundu SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, 14 gündür aranan otizmli Emine Ayhan'ın (10), kaybolduğu yerin 5 kilometre uzağındaki bataklıkta cansız bedeni bulundu.

12:37 13 gündür kayıp olan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun cesedi, Yeşilırmak'ta bulundu.

16:35 Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları sürdü Samsun'un Çarşamba ilçesinde 12 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam etti.

20:43 BBP Genel Başkanı Destici, geleneksel bahar şenliğinde konuştu BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek ve bunu da Cumhur İttifakı çözmüş olacak.

16:24 Çarşamba'da off-road yarışları nefes kesti - Çarşamba'da off-road yarışları nefes kesti Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan off-road yarışları nefesleri kesti.

16:13 Samsun'da kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları 10 gündür sürüyor Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

16:18 Samsun'da kayıp Emine'yi arama çalışmaları sürüyor Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine uAyhan'ı arama çalışmaları 9 gündür aralıksız sürerken Vali Zülkif Dağlı çalışmalarını yerinde inceledi.

14:58 Kayıp otizmli çocuğun bulunması için 7'nci günde de çalışmalar sürüyor Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

20:45 Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 6'ncı gününde de sonuç alınamadı Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunu arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

14:21 Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

11:57 Son dakika haberi: Akrabalar arasında kavga: 5 yaralı Son dakika haberlerine göre Samsun'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak, 3 kişi de darp sonucu toplam 5 kişi hastanelik oldu.

21:50 Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 5'inci gününde de sonuç alınamadı Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunu arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

15:15 Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

12:24 Bayram ziyaretine giderken kaza yaptılar: 3 yaralı İstanbul'dan Gümüşhane'ye bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin Samsun'da takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

21:00 Çıktığı direkte elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti Samsun'da çıktığı direkte elektrik akımına kapılan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

19:10 AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığında bayramlaşma düzenlendi AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

16:23 Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor.