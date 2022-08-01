Son Dakika Çarşamba Haberleri

- Dün Dün 17:39 Samsun'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
- Dün Dün 15:30 Koruma altındaki kum zambaklarının da bulunduğu sahilden 2,5 ton atık ve çöp toplandı
Samsun'da, koruma altına alınan kum zambaklarının da bulunduğu sahilde yapılan temizlik çalışmasında 2,5 ton atık ve çöp toplandı.
- Dün Dün 11:03 Geleceğin meyvesi 'aronya' Samsun'da üretiliyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi, sağlık açısından oldukça faydalı olan ve Türkiye'de sadece birkaç ilde üretilen aronya üretimine destek veriyor.
- 01.08.2022 01 Ağu 20:27 Samsun'da arazi kavgası: 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
- 01.08.2022 01 Ağu 15:04 Çarşamba Mekanik Otoparkı da bitiyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba ilçesinde uzun yıllardır yaşanan trafik ve park yeri sorunu mekanik katlı otopark ile çözülüyor.
- 31.07.2022 31 Tem 08:25 Cenazeye yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobilini Samsun'da şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazara 2 kişi yaralandı.
- 30.07.2022 30 Tem 17:47 Gelecek Partisi'nden Yalova'da Halk Ekmek Fabrikası Kurulması İçin İmza Kampanyası
Gelecek Partisi, Yalova’da Halk Ekmek fabrikası kurulması için imza kampanyası başlattı. Yalova İl Başkanı Kürşat Emre Çandır, Yalova’yı yönetenlerin pek çok konuda olduğu gibi halk ekmek konusunda da üç maymunu oynadığını söyledi.
- 30.07.2022 30 Tem 17:05 Samsun'daki trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri, Trabzon'da defnedildi
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri, Trabzon'da toprağa verildi.
- 30.07.2022 30 Tem 16:03 İbb'nin Elazığ'da İnşa Edeceği Okulun İhalesi 10 Ağustos Çarşamba Günü Yapılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Elazığ’da inşa edeceği okulun ihalesi, 10 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
- 30.07.2022 30 Tem 15:26 Kız isteme dönüşü kazada ölen anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Yalova'dan kız istemekten dönerken Samsun'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden anne ile oğlu bugün Trabzon'un Akçaabat ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.
- 30.07.2022 30 Tem 15:02 Yürek yakan kaza! Kız istemeden dönen anne ile oğlu devrilen araçta yaşamını yitirdi
Samsun'un Terme ilçesinde kız istemeden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç devrildi. Korkunç kazada yaşamını yitiren imam Osman Arslan ile annesi Fatma Arslan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.
- 29.07.2022 29 Tem 18:08 jandarmadan mısır tarlasına kenevir operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'da jandarma tarafından mısır tarlasına yapılan operasyonda 97 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
- 29.07.2022 29 Tem 13:53 Dünya şampiyonu güreşçi çiçeklerle karşılandı
İtalya'da düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Samsun Büyükşehir Belediyespor sporcusu Alperen Berber ile dünya üçüncüsü İbrahim Özdemir, Samsun'da çiçeklerle karşılandı.
- 29.07.2022 29 Tem 12:33 Samsun'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- 29.07.2022 29 Tem 10:10 Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
- 29.07.2022 29 Tem 09:19 Samsun'da cezaevi firarisi fındık bahçesinde yakalandı
Samsun'da aranan firari hükümlü, kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakalandı.
- 29.07.2022 29 Tem 08:38 Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Samsun'da kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarparak takla attı.
- 27.07.2022 27 Tem 16:59 Çarşamba Karma OSB'de temel atma
Çarşamba Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim binası temel atma töreninde konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Çarşamba OSB ülkemizin üretim, ihracat ve istihdamına önemli katkılar verecek" dedi.
- 27.07.2022 27 Tem 15:59 Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
- 26.07.2022 26 Tem 13:52 Arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaptı
Samsun'da seyir halindeyken arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı.
- 25.07.2022 25 Tem 23:12 Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- 25.07.2022 25 Tem 19:25 Kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan 10 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.
- 25.07.2022 25 Tem 13:57 Samsun'dan kısa kısa
Havza'ya bağlı Bekdiğin Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sentetik çim saha ve su deposu hizmete girdi.
- 25.07.2022 25 Tem 01:15 Binali Yıldırım'dan "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsü
Samsun'da gençlerin türkü isteğini karşılıksız bırakmayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Samsun yöresine ait "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü söyledi.
- 24.07.2022 24 Tem 17:28 Binali Yıldırım, gençlerin isteğini geri çevirmeyerek türkü söyledi
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Samsunlu gençlerin türkü isteğini karşılıksız bırakmayarak, "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü seslendirdi.
- 23.07.2022 23 Tem 17:57 Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor
Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ ile ilgili hazırlıklar devam ediyor.
- 23.07.2022 23 Tem 13:56 Samsun 2. El Otomobil Pazarı'nda 'pazar' talebi
Samsun 2. El Otomobil Pazarı'nda durgunluk dikkat çekerken, bazı satıcılar bu durumu pazarın cumartesi günü kurulmasına bağladı.
- 23.07.2022 23 Tem 11:33 Akşener, Üç Günlük Karadeniz Turunu Tamamladı: "Fındık Taban Fiyatı 74 Lira, Çeltik 15 Lira"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üç günlük Karadeniz turunu tamamladı. Akşener, Giresun’da fındığın taban fiyatının 74 lira, Samsun’da çeltik taban fiyatının 15 lira olması gerektiği açıkladı.
- 23.07.2022 23 Tem 10:58 Yaşlı sürücünün hayatını kaybettiği kaza kamerada
Yaşlı sürücünün hayatını kaybettiği kaza kamerada Samsun'da iki aracın çarpıştığı ve 95 yaşındaki sürücünün hayatını kaybedip 2 kişinin de yaralandığı kaza kameraya yansıdı Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Kavakdibi mevkisinde dün meydana geldi.
- 23.07.2022 23 Tem 10:34 Samsun'da kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- 23.07.2022 23 Tem 09:56 Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Çarşamba ilçesinde çöp bidonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, yaşamını yitirdi.
- 22.07.2022 22 Tem 20:19 95 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti
Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 95 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
- 22.07.2022 22 Tem 18:50 Samsun'da ciple kamyonet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ciple kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
- 22.07.2022 22 Tem 10:06 Özel eğitimli köpekler arıyor! Bu mantarın kilosu 700 ila 4 bin euro arasında alıcı buluyor
Dünyanın en değerli mantarlarından olan trüf, Avrupa'da türüne göre kilosu 700 ila 4 bin euro arasında satılıyor. Samsun'un Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalarda eğitimli köpeklerle birlikte yılda yaklaşık 225 kilo trüf mantarı elde edilebilecek.
- 21.07.2022 21 Tem 15:23 Irmakta bulunan 10 yaşındaki Emine'nin cesedi adli tıpa gönderildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolduktan 13 gün sonra ırmakta ölü bulunan 10 yaşındaki engelli Emine Nur Ayhan'ın cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- 20.07.2022 20 Tem 17:01 Samsun'dan kısa kısa
Havza'da düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur uygulaması yapıldı.
- 20.07.2022 20 Tem 14:39 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde AFAD, Salih Güvenlik, itfaiye ve jandarma ekipleri, 13 gün boyunda kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ı bulmak için çalışma başlattı. Küçük çocuğun cansız bedeni kadavra köpeği tarafından bulundu.
- 20.07.2022 20 Tem 14:37 Kayıp 10 yaşındaki Emine'den acı haber
Kayıp 10 yaşındaki Emine'den acı haber 13 gündür kayıp 10 yaşındaki Emine'nin cesedini kadavra köpeği buldu Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedi ırmakta yapılan arama çalışmaları sonucu kadavra köpeği tarafından bulundu.
- 20.07.2022 20 Tem 13:21 Samsun'da 14 gündür aranan otizmli Emine'nin bataklıkta cansız bedeni bulundu
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, 14 gündür aranan otizmli Emine Ayhan'ın (10), kaybolduğu yerin 5 kilometre uzağındaki bataklıkta cansız bedeni bulundu.
- 20.07.2022 20 Tem 12:37 13 gündür kayıp olan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun cesedi, Yeşilırmak'ta bulundu.
- 19.07.2022 19 Tem 16:35 Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları sürdü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 12 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam etti.
- 18.07.2022 18 Tem 20:43 BBP Genel Başkanı Destici, geleneksel bahar şenliğinde konuştu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Emeklilikte yaşa takılanların problemleri yılbaşına kadar çözülecek ve bunu da Cumhur İttifakı çözmüş olacak.
- 17.07.2022 17 Tem 16:24 Çarşamba'da off-road yarışları nefes kesti
- Çarşamba'da off-road yarışları nefes kesti Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan off-road yarışları nefesleri kesti.
- 17.07.2022 17 Tem 16:13 Samsun'da kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları 10 gündür sürüyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.
- 16.07.2022 16 Tem 16:18 Samsun'da kayıp Emine'yi arama çalışmaları sürüyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine uAyhan'ı arama çalışmaları 9 gündür aralıksız sürerken Vali Zülkif Dağlı çalışmalarını yerinde inceledi.
- 16.07.2022 16 Tem 10:35 Son dakika haber! Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
- 14.07.2022 14 Tem 14:58 Kayıp otizmli çocuğun bulunması için 7'nci günde de çalışmalar sürüyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.
- 14.07.2022 14 Tem 13:53 SAMSUN'DA OTİZMLİ EMİNE, 7 GÜNDÜR KAYIP
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, otizmli Emine Ayhan'dan (10) 7 gündür haber alınamıyor.
- 13.07.2022 13 Tem 20:45 Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 6'ncı gününde de sonuç alınamadı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunu arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
- 13.07.2022 13 Tem 14:21 Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.
- 13.07.2022 13 Tem 11:57 Son dakika haberi: Akrabalar arasında kavga: 5 yaralı
Son dakika haberlerine göre Samsun'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak, 3 kişi de darp sonucu toplam 5 kişi hastanelik oldu.
- 12.07.2022 12 Tem 21:50 Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 5'inci gününde de sonuç alınamadı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunu arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
- 11.07.2022 11 Tem 17:39 Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
- 11.07.2022 11 Tem 15:15 Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor.
- 11.07.2022 11 Tem 12:24 Bayram ziyaretine giderken kaza yaptılar: 3 yaralı
İstanbul'dan Gümüşhane'ye bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin Samsun'da takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
- 10.07.2022 10 Tem 21:00 Çıktığı direkte elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
Samsun'da çıktığı direkte elektrik akımına kapılan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
- 10.07.2022 10 Tem 19:24 Son dakika haberi! Samsun'da elektrik akımına kapılan genç öldü
Son dakika haberler: Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, yaşamını yitirdi.
- 10.07.2022 10 Tem 19:10 AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığında bayramlaşma düzenlendi
AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
- 10.07.2022 10 Tem 16:23 Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor.
- 10.07.2022 10 Tem 11:51 Denize giren çocuk boğuldu
Samsun'da denize giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.