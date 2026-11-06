Samsun Çarşamba'da Cuma Buluşmaları'nda üreticilere tarımsal destek anlatıldı - Son Dakika
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Samsun Çarşamba'da Cuma Buluşmaları'nda üreticilere tarımsal destek anlatıldı

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Samsun Çarşamba\'da Cuma Buluşmaları\'nda üreticilere tarımsal destek anlatıldı
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Samsun Çarşamba'da Cuma Buluşmaları kapsamında Beyyenice Mahallesi'nde üreticilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda tarımsal destekleme modeli, KKYP hibeleri, kahverengi kokarca, fındık hastalıkları ve su verimliliği anlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında üreticilere tarımsal destekler, kahverengi kokarca ile mücadele, fındık hastalıkları ve su verimliliği gibi konularda eğitim verildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde yürütülen "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, program kapsamında Beyyenice Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi. Toplantıda, yeni tarımsal destekleme modeli, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYP) hibe destekleri, kahverengi kokarca ile mücadele, fındıkta görülen hastalık ve zararlılar hakkında bilgi verildi.

Ayrıca anız yangınlarının önlenmesi, su verimliliği, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve yaban hayvanlarının tarımsal üretime verdiği zararlarla mücadele konularında bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
ÇarşambaEkonomiSamsunEğitimSon Dakika

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