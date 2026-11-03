Samsun Çarşamba\'da çocuklar geleneksel oyun ve minik mehteran gösterisiyle eğlendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliğinde geleneksel çocuk oyunları, yarışmalar, müzik etkinlikleri ve minik mehteran takımı gösterisiyle renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çarşamba'da çocukların geleneksel oyunlarla buluşmasını sağlamak, kültürel değerleri yaşatmak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu iş birliğinde Şehir Stadı'nda düzenlenen programda çocuklar, çeşitli etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

Geleneksel çocuk oyunları sahnede

Etkinlikte, geleneksel çocuk oyunlarından yarışmalara, müzik etkinliklerinden gösterilere kadar birçok faaliyet gerçekleştirildi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği programın önemli bölümlerinden birini geleneksel çocuk oyunları oluşturdu. Çocuklar, geçmişten günümüze ulaşan oyunları deneyimleme fırsatı bulurken arkadaşlarıyla birlikte çeşitli aktivitelere katıldı. Etkinlik boyunca çocuklar, oyunlar ve yarışmalar aracılığıyla arkadaşlarıyla iletişim kurarak birlikte hareket etmenin keyfini yaşadı.

"Oyunlarla kültürel miras yaşatılıyor"

Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi, etkinliğin önemine değinerek, "Çocuklarımızın geleneksel oyunlarımızı tanımasını, kültürel değerlerimizi öğrenerek gelecek nesillere aktarmasını önemsiyoruz. Teknolojinin hayatımızda giderek daha fazla yer aldığı günümüzde çocuklarımızın bir araya gelerek yüz yüze iletişim kurmalarını, paylaşmayı ve takım ruhunu öğrenmelerini istiyoruz. 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğiyle çocuklarımızın hem eğlenmelerini hem de geçmişten günümüze ulaşan geleneksel oyunlarımızı tanımalarını amaçladık. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen okul yönetimimize, öğretmenlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.