Samsun Çarşamba\'daki Kabaceviz Şelalesi 60 metreden dökülerek görsel şölen sunuyor

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 60 metre yükseklikten dökülen Kabaceviz Şelalesi, görsel şölen oluşturuyor.

Çarşamba ilçe merkezine 12, şehir merkezine ise 32 kilometrelik mesafedeki Kabaceviz Şelalesi, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Yeşilin farklı tonlarını barındıran ormandaki şelale, özellikle bahar aylarında etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Yaklaşık 60 metre yükseklikten dökülen Kabaceviz Şelalesi, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunuyor.