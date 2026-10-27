TKDK heyeti Çarşamba Ticaret Borsası'nda tarım ve hayvancılık desteklerini ele aldı - Son Dakika
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TKDK heyeti Çarşamba Ticaret Borsası'nda tarım ve hayvancılık desteklerini ele aldı

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TKDK heyeti Çarşamba Ticaret Borsası\'nda tarım ve hayvancılık desteklerini ele aldı
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TKDK Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey ve heyeti, Çarşamba Ticaret Borsası'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede ilçenin tarım, hayvancılık ve gıda potansiyeli, hibe programları ile tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması ele alındı.

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası'nda (ÇTB) yapılan görüşmede Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kurumun ilçedeki yatırımları ve tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması gibi konular görüşüldü.

TKDK Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey, İletişim Uzmanı Gülay Kural ve Yerinde Kontrol Uzmanı Mustafa Yüce, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve yeni Meclis üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette, Çarşamba'nın tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerindeki potansiyeli, kırsal kalkınmaya yönelik destek ve teşvikler, bölgede hayata geçirilebilecek projeler, planlanan yatırımlar ve bu alanlarda sağlanabilecek destekler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, TKDK tarafından sağlanan hibe ve destek programlarının bölgedeki üreticilere ve yatırımcılara duyurulması, tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinde geliştirilebilecek yeni projeler, gıda işleme ve paketleme tesislerine yönelik yatırımlar, tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması ve mevcut desteklerden daha etkin yararlanılması konuları ele alındı. Bölgenin üretim ve yatırım kapasitesinin geliştirilmesi, yerel ekonomiye katkı sağlayacak projelerin desteklenmesi ve kırsal kalkınma alanında kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı TKDK Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, bölgenin tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin gelişmesine, üreticilerin ve yatırımcıların desteklenmesine ve Çarşamba ekonomisinin güçlenmesine yönelik çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi. Ziyarete Meclis Başkanı Murat Yaralı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sağlam, Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gün ve Genel Sekreter Sercan Yaşar da eşlik etti.

Kaynak: İHA
Yusuf ÖzbeyÇarşambaEkonomiSamsunGüncelTarımSon Dakika

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