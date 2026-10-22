Samsun Çarşamba'da Maarif Okulu açıldı, uygulamalı eğitim verilecek - Son Dakika
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Samsun Çarşamba'da Maarif Okulu açıldı, uygulamalı eğitim verilecek

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Samsun Çarşamba\'da Maarif Okulu açıldı, uygulamalı eğitim verilecek
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Çarşamba'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kurulan Maarif Okulu'nun açılışı Damlataş İlkokulu'nda yapıldı. Okulda macera ve trafik parkuru, geleneksel oyun alanı ile açık hava sınıfları oluşturuldu; öğrenciler uygulamalı trafik eğitimi ve fiziki etkinlik yapacak.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin doğayla iç içe ve uygulamalı eğitim alabilmeleri amacıyla Çarşamba Maarif Okulu açıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrencilerin eğitim süreçlerini sınıf ortamının dışına taşıyarak deneyim yoluyla öğrenmelerini sağlamak amacıyla kurulan Çarşamba Maarif Okulu'nun açılışı yapıldı. Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen projenin açılış töreni, Damlataş İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Öğrenciler için farklı öğrenme alanları oluşturuldu

Açılış töreninde konuşan Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, Maarif Okulu'nun öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak yeni bir eğitim ortamı sunduğunu belirtti. Projenin daha önce açılışı gerçekleştirilen eğitim ve kültür müzesi ile trafik parkurunun ardından yeni alanlarla tamamlandığını ifade eden Bedir, "Eğitim hayatına yeni bir heyecan ve soluk katacak, öğrencilerimizin gelişimlerine olumlu anlamda katkı sağlayacak Çarşamba Maarif Okulumuzun açılışını yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Daha önce eğitim ve kültür müzesi ile trafik parkurumuzun açılışını geçmiş dönemde gerçekleştirmiştik. Macera parkurumuz, mavi-yeşil dostu eğitim alanımızla, geleneksel çocuk oyun alanımızla ve açık hava sınıflarımızla birlikte projemizi tamamlayıp ilçemizin ve öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Öğrencilerimiz trafik parkurunda uygulamalı olarak trafik eğitimlerini, macera parkurumuzda ise spor ve fiziki etkinlikleri gerçekleştirecekler. Öğrencilerimizin güzel hatıralar biriktirdiği, yaparak ve yaşayarak öğrendikleri bir eğitim öğretim ortamı oluşturduk" dedi.

"Eğitim sadece kitaptan öğrenilen bilgiden ibaret değil"

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da, Maarif Okulu'nun açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eğitimin yalnızca sınıflarda ve kitaplar aracılığıyla verilen bilgilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Dündar, kültürel ve tarihi değerlerin yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Maarif Okulumuzun açılışını gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Eğitim sadece kitaptan ve dört duvar arasında öğrenilen kuru bilgiden ibaret değildir. Kültürüyle, tarihiyle, şuurlu bir neslin ve gençliğin yetişmesine hizmet edecek bu tür modellerin gerçekleştirilmiş olması bizi sevindiriyor. Yapılan her işte olduğu gibi burada da büyük bir emek ve özveri var. Çarşamba'mızda daha güzel çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor"

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise, Maarif Okulu projesinin çocukların gelişimini destekleyen, deneyimleyerek öğrenmelerine imkan tanıyan bir anlayışla hazırlandığını belirtti. Türkiye Yüzyılı çerçevesinde hayata geçirilen projenin önemine değinen Sağlam, eğitimin yalnızca kitaplardan öğrenilmesiyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Eğitim öğretim çağına gelmiş çocuklarımızın sağlıklı bir gelecek için nasıl yetiştirilebilecekleri konusunda Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Maarif Okulu projesi ile bir düzenleme yapıldı. Eğitim öğretim sadece pozitif ilimleri kitaplardan öğrenmekten ibaret değildir. Bunu yaşayarak, oyunlaştırarak, çocukların daha iyi kavramalarına fırsat tanıyan oyun atölyeleri ile birlikte çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Projenin milli ve manevi değerlerin çocuklara aktarılmasına da katkı sunacağını belirten Sağlam, "Görerek, oynayarak, çocukların aklına, beynine temas ederek hem milli hem de manevi değerlerimizi öğretmeyi amaçlayan bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Doğayla iç içe uygulamalı eğitim imkanı

Çarşamba Maarif Okulu bünyesinde oluşturulan macera parkuru, trafik parkuru, geleneksel çocuk oyun alanı ve açık hava sınıflarıyla öğrencilerin farklı etkinlikler aracılığıyla öğrenmeleri amaçlanıyor. Bu alanlarda çocukların trafik kurallarını uygulamalı olarak kavramaları, fiziksel aktivitelere katılmaları, geleneksel oyunları tanımaları ve doğayla iç içe vakit geçirmeleri hedefleniyor.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA
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