Samsun Ziraat Odaları 2027 ÇKS için çiftçilere çağrı yaptı, son tarih 31 Aralık 2026 - Son Dakika
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Samsun Ziraat Odaları 2027 ÇKS için çiftçilere çağrı yaptı, son tarih 31 Aralık 2026

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Samsun Ziraat Odaları 2027 ÇKS için çiftçilere çağrı yaptı, son tarih 31 Aralık 2026
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Samsun Çarşamba'da 2027 üretim yılı ÇKS başvuruları başladı, 31 Aralık 2026'da sona erecek. Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Muammer Aydemir, çiftçilere kayıt çağrısı yaparak ÇKS'nin destek, kredi ve tarım sigortası için önemli olduğunu belirtti.

Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Muammer Aydemir, 2027 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2026'da sona ereceğini belirterek, çiftçilere kayıtlarını zamanında yaptırmaları çağrısında bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2027 üretim yılı ÇKS başvuruları başladı. Çarşamba Ziraat Odası tarafından alınmaya başlanan başvuruların 31 Aralık 2026 tarihinde sona ereceği belirtildi. Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Çarşamba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Aydemir, ÇKS kaydının tarımsal desteklerden yararlanma, uygun koşullu kredi imkanlarına erişme ve tarım sigortası yaptırma açısından önem taşıdığını vurguladı.

Aydemir, Çiftçi Kayıt Sistemi'nin çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini, üretim alanlarını ve ürün bilgilerini kayıt altına alan ulusal bir veri tabanı olduğunu söyleyen Aydemir, "ÇKS, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yönetilen bir sistem olup, çiftçilerin üretim alanlarını ve ürün bilgilerini kayıt altına alarak devlet desteklerinden faydalanabilmeleri için zorunlu bir uygulamadır. Bu kayıt sistemi, çiftçilerin resmi olarak tanınmasını sağlamakta ve devletin sunduğu tarımsal destek ve teşviklerden faydalanmalarına olanak tanımaktadır" dedi.

ÇKS kaydının üreticilere sağladığı avantajlara değinen Aydemir, kayıtlı çiftçilerin ilgili şartları karşılamaları durumunda Ziraat Bankası ve diğer finans kuruluşlarının sunduğu tarımsal kredi imkanlarından yararlanabildiğini belirtti.

Tarım sigortasının da üreticiler açısından önemli bir güvence olduğuna dikkat çeken Aydemir, doğal afetler, hastalıklar ve ürün kayıplarından kaynaklanabilecek zararların azaltılmasında tarım sigortasının rol oynadığını ifade etti.

ÇKS kaydı yaptırmak veya mevcut kaydını güncellemek isteyen üreticilerin bağlı bulundukları ziraat odalarına başvurabileceklerini aktaran Aydemir, başvuru sırasında kimlik fotokopisi, tapu veya kira kontratı, çiftçilik belgesi ile tarla ve üretim bilgilerine ilişkin belgelerin talep edilebildiğini açıkladı.

ÇKS kayıtlarının yalnızca bir formaliteden ibaret olmadığını belirten Aydemir, "Çiftçilerimiz için bu kayıtlar sadece bir formalite değil, haklarını koruyan, üretimlerini destekleyen ve ekonomik güvence sağlayan bir sistemdir. Çiftçilerimizin bu fırsatları kaçırmaması için 31 Aralık 2026'ya kadar ÇKS kayıtlarını yapmaları son derece önemlidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikÇarşambaEkonomiGüncelSamsunTarımÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Ziraat Odaları 2027 ÇKS için çiftçilere çağrı yaptı, son tarih 31 Aralık 2026 - Son Dakika
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