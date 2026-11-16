Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 bin 487 hap ele geçirildi, 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 bin 487 hap ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

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Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda 4 bin 487 hap ele geçirildi, 4 kişi yakalandı
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Samsun'un İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 487 sentetik ecza hap ele geçirildi, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişinin de aralarında olduğu 4 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 487 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişinin de aralarında olduğu 4 aranan şahıs yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 kişinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 4 bin 487 adet sentetik ecza hap, 76 gram sentetik kannabinoid, 7 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde kullanmak suçundan haklarında 2 yıl 6 ay, 2 yıl ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ile aynı suçtan ifadesinin alınmasına yönelik aranan 1 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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