Son Dakika Canik Haberleri

- 10:30 Matematik öğretmeni kalbine yenik düştü
Samsun'da görev yapan 62 yaşındaki matematik öğretmeni M. Yaşar Bulutlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
- 09:06 Sigara imalathanesi gibi ev
Samsun'da bir eve operasyon düzenleyen KOM polisi sigara imalathanesi gibi dolum yapılan kaçak tütün mamulleri ve malzemeleri ele geçirdi.
- Dün Dün 17:10 Gölalan Şelalesi'nin üstünden atlayan gençler yürekleri ağza getirdi
Gölalan Şelalesi'nin üstünden atlayan gençler yürekleri ağza getirdi Doğa ve adrenalin tutkunlarının değişmez adresi Gölalan Şelalesi Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gölalan Şelalesi, doğa tutkunlarının akınına uğruyor.
- Dün Dün 16:59 Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.
- Dün Dün 16:12 Başkan Sandıkçı: "Esnafımızın her zaman yanındayız"
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni açılan işletmeleri ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.
- Dün Dün 15:01 16 yaşındaki kızdan tekrar haber alınamıyor
Samsun'da daha önce de alisinin 46 gün kendisinden haber alamadığı ve polis tarafından bulunup ailesine teslim edilen 16 yaşındaki Sultan Yavuzer tekrar kayıplara karıştı.
- Dün Dün 12:16 Şehit ve gazi çocukları Kocatepe'yi gezdi
Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Kütahya, Konya, Burdur, Denizli, Uşak, Eskişehir ve Isparta illerinden gelen şehit çocukları Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz'un başladığı mekanları ziyaret etti.
- 15.08.2022 15 Ağu 18:34 Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
- 15.08.2022 15 Ağu 16:11 Samsun'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı
S? Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada aranan 46 kişi yakalandı.
- 12.08.2022 12 Ağu 17:53 Samsun'da silahlı tehdit şüphelisi tutuklandı
Samsun'da bir kişiye silah çekip tehdit ettiği iddia edilen zanlı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- 10.08.2022 10 Ağu 16:40 Samsun'da patates üretimi artıyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik, Havza, Vezirköprü ve Canik ilçelerinde çiftçilere verilen tohum desteğiyle patates üretiminde yüzde 20 oranında artış bekleniyor.
- 10.08.2022 10 Ağu 14:55 Sandıkçı: "Güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunuyoruz"
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte ilçede devam eden yatırımları inceledi.
- 09.08.2022 09 Ağu 17:13 Samsun'da kentsel dönüşüm: 2 bin 88 konut yılsonuna tamamlanacak
Samsun'da kentsel dönüşüm çerçevesinde yapımı devam eden toplam 2 bin 88 konutun yılsonuna tamamlanması hedefleniyor.
- 09.08.2022 09 Ağu 12:33 Karadeniz'de 'yorgun mermi' vakaları artışa geçti
Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde artan yorgun mermi vakaları can yakmaya devam ediyor.
- 08.08.2022 08 Ağu 19:03 Bahçede çalışırken yorgun mermi isabet eden vatandaş yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.
- 08.08.2022 08 Ağu 17:15 Tenzile Hanım Konağı'nda çalışmalar sürüyor
Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Tenzile Hanım Konağı'nda çalışmalar sürüyor.
- 08.08.2022 08 Ağu 14:13 Ot biçerken yorgun mermiyle yaralandı
Samsun'da tarlada ot biçerken beline yorgun mermi isabet eden bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.
- 07.08.2022 07 Ağu 16:46 Kaza geçiren anne, kıyafeti tutuşarak yanan oğlunun yanına koştu
Samsun'da yanan oğlunun ambulansla hastaneye götürüldüğünü öğrenen anne, yolda kaza yapmalarına rağmen kazayı unutup yanlarından geçen oğlunun içinde bulunduğu ambulansa koştu.
- 06.08.2022 06 Ağu 14:06 Samsun Şehir Hastanesi yükseliyor
Samsun Şehir Hastanesi yükseliyor Yüzde 55'i tamamlanan Samsun Şehir Hastanesi havadan görüntülendi Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile yapılan 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi hızla yükseliyor.
- 05.08.2022 05 Ağu 16:22 Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Aija Jurjane'yi kadrosuna kattı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı uzun forvet Aija Jurjane'yi transfer etti.
- 04.08.2022 04 Ağu 16:12 Üreticilere 3,5 ton buğday tohumu desteği
Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere 3,5 ton buğday tohumu desteğinde bulunurken ekim yapılan bahçelerde de kontroller yapıp üreticileri bilgilendiriyor.
- 04.08.2022 04 Ağu 16:11 Balıkçılar sezona hazırlanıyor
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan balık av yasağı, 1 Eylül'de sona erecek.
- 03.08.2022 03 Ağu 17:11 Başkan Sandıkçı: "Vatandaşlarımızın her ihtiyaçlarında yanındayız"
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yaşayan kadınlarla bir araya geldi.
- 02.08.2022 02 Ağu 16:42 Canikli sporcu finale yükseldi
Canikli sporcu Nisanur Kökduman, Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.
- 02.08.2022 02 Ağu 01:15 Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
- 01.08.2022 01 Ağu 19:15 Samsun'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Samsun'un Canik ilçesinde kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü.
- 01.08.2022 01 Ağu 18:55 Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Samsun'da hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
- 01.08.2022 01 Ağu 18:55 Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
- 01.08.2022 01 Ağu 15:04 Çarşamba Mekanik Otoparkı da bitiyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba ilçesinde uzun yıllardır yaşanan trafik ve park yeri sorunu mekanik katlı otopark ile çözülüyor.
- 01.08.2022 01 Ağu 11:35 Samsun'da 3 günde 1950 araca 1 milyon 388 bin TL ceza
Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında trafik yönünden 10 bin 746 araç ve sürücü kontrol edildi.
- 31.07.2022 31 Tem 19:24 Samsun Devgeriş Mahallesi'nde "Koku Yapıyor" Gerekçesi ile Ağıllar Yıkılmak İsteniyor
Samsun'da Devgeriş Mahallesi halkına Samsun Büyükşehir Belediyesi koku yapıyor gerekçesi ile hayvancılık ile uğraşan halka ağıllarını yıkmaları talimatı verildi. Devgeriş Mahallesi Muhtarı, Canik Belediyesi Meclis Üyesi Hale Günaydın, Canik CHP İlçe Başkanı ve CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel buna tepki gösterdi.
- 30.07.2022 30 Tem 11:51 Cami inşaatından düşen vatandaş hayatını kaybetti
Samsun'da dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan vatandaşın cami inşaatında cesedi bulundu.
- 30.07.2022 30 Tem 11:39 Hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi cami inşaatında ölü bulundu
Samsun'un Canik ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, cami inşaatında ölü bulundu.
- 28.07.2022 28 Tem 16:44 Samsun'da minikler atık malzemelerden roket yaptı
Samsun'un Canik ilçesinde minik öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden roket çalışması yaptı.
- 28.07.2022 28 Tem 15:52 29 yıl hapis cezası bulunan şahıs annesini hastaneye götürürken yakalandı
Samsun'da hakkında 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi annesini hastaneye götürürken yakalandı.
- 28.07.2022 28 Tem 15:10 Samsun'da firari hükümlü annesini hastaneye götürürken yakalandı
Samsun'da aranan firari hükümlü, annesini hastaneye götürürken yakalandı.
- 28.07.2022 28 Tem 14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
Samsun'un Canik ilçesinde 26 yaşındaki gencin cesedinin anten kablosu ile asılı halde bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.
- 28.07.2022 28 Tem 13:45 Samsun'da 26 yaşındaki genç anten kablosu ile asılı halde bulundu
Samsun'da 26 yaşındaki bir genç anten kablosu ile asılı halde ölü bulundu.
- 27.07.2022 27 Tem 20:26 Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Samsun'da ambulans, öğrenci servisi ve otomobilin karıştığı kazada, 2'si özel harekat polisi, 1'i öğrenci 9 kişi yaralandı.
- 27.07.2022 27 Tem 16:03 5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası ölümden döndü
Samsun'da çalıştığı hastane inşaatında 5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası yaralanarak hastanelik oldu.
- 27.07.2022 27 Tem 16:01 Canik'ten vatandaşlara çorba ikramı
Canik Belediyesi, sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlara çorba ikramında bulundu.
- 26.07.2022 26 Tem 14:25 Canikli milli sporcu dünya şampiyonasında üçüncü oldu
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'ndan memleketine zaferle dönen milli sporcuyu tebrik etti.
- 26.07.2022 26 Tem 01:15 Sporun kalbi Atakum'da attı
Samsun Atakum Belediyesi ve Atakum Belediyespor'un düzenlediği 3x3 sokak basketbolu ve 3x3 plaj voleybolu turnuvaları ile sporun kalbi ilçede attı.
- 25.07.2022 25 Tem 15:51 Canik'te ruhsat denetimleri
Canik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için iş yerlerinde ruhsat denetimlerini sürdürüyor.
- 25.07.2022 25 Tem 14:51 Sporun kalbi Atakum'da attı
Samsun Atakum Belediyesi ve Atakum Belediyespor'un düzenlediği 3x3 sokak basketbolu ve 3x3 plaj voleybolu turnuvaları ile sporun kalbi ilçede attı.
- 25.07.2022 25 Tem 11:32 Deniz salyangozu toplarken denizde cesedi bulundu
Samsun'da denizde salyangoz toplayan bir kişinin denizde cesedi bulundu.
- 24.07.2022 24 Tem 14:33 Samsun'da 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Canik ilçesinde 5. kattan düşen ve piyade astsubay kıdemli çavuş olduğu öğrenilen E.B. (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 24.07.2022 24 Tem 10:00 Samsun'da 5. kattan düşen astsubay hayatını kaybetti
Samsun'da 5. kattan düşen astsubay hayatını kaybetti Samsun'da 5. kattan düşen 31 yaşındaki 1 çocuk babası astsubay hayatını kaybetti.
- 24.07.2022 24 Tem 09:39 Sabah namazına giden vatandaşlar astsubayın cesedini feci halde buldu
Samsun'da 5. kattaki baba evinin terasından düşen Erhan Baş isimli astsubayın kanlar içindeki cesedini sabah namazına giden vatandaşlar fark etti. Astsubayın hastaneye götürülen cenazesinin ambulanstan indirildiği sırada annesinin feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
- 23.07.2022 23 Tem 17:57 Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor
Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ ile ilgili hazırlıklar devam ediyor.
- 23.07.2022 23 Tem 12:35 Samsun'daki kazalar KGYS kameralarına böyle yansıdı
Samsun'daki kazalar KGYS kameralarına böyle yansıdı Samsun'da 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.
- 23.07.2022 23 Tem 11:48 Samsun'da kazalar KGYS kameralarında
Samsun'da yaşanan 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
- 21.07.2022 21 Tem 19:01 Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hastanelik oldu.