Son Dakika Canik Haberleri

10:30 Matematik öğretmeni kalbine yenik düştü Samsun'da görev yapan 62 yaşındaki matematik öğretmeni M. Yaşar Bulutlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

09:06 Sigara imalathanesi gibi ev Samsun'da bir eve operasyon düzenleyen KOM polisi sigara imalathanesi gibi dolum yapılan kaçak tütün mamulleri ve malzemeleri ele geçirdi.

17:10 Gölalan Şelalesi'nin üstünden atlayan gençler yürekleri ağza getirdi Gölalan Şelalesi'nin üstünden atlayan gençler yürekleri ağza getirdi Doğa ve adrenalin tutkunlarının değişmez adresi Gölalan Şelalesi Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gölalan Şelalesi, doğa tutkunlarının akınına uğruyor.

16:12 Başkan Sandıkçı: "Esnafımızın her zaman yanındayız" Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni açılan işletmeleri ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

15:01 16 yaşındaki kızdan tekrar haber alınamıyor Samsun'da daha önce de alisinin 46 gün kendisinden haber alamadığı ve polis tarafından bulunup ailesine teslim edilen 16 yaşındaki Sultan Yavuzer tekrar kayıplara karıştı.

12:16 Şehit ve gazi çocukları Kocatepe'yi gezdi Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Kütahya, Konya, Burdur, Denizli, Uşak, Eskişehir ve Isparta illerinden gelen şehit çocukları Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Büyük Taarruz'un başladığı mekanları ziyaret etti.

17:53 Samsun'da silahlı tehdit şüphelisi tutuklandı Samsun'da bir kişiye silah çekip tehdit ettiği iddia edilen zanlı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16:40 Samsun'da patates üretimi artıyor Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik, Havza, Vezirköprü ve Canik ilçelerinde çiftçilere verilen tohum desteğiyle patates üretiminde yüzde 20 oranında artış bekleniyor.

14:55 Sandıkçı: "Güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunuyoruz" AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte ilçede devam eden yatırımları inceledi.

17:13 Samsun'da kentsel dönüşüm: 2 bin 88 konut yılsonuna tamamlanacak Samsun'da kentsel dönüşüm çerçevesinde yapımı devam eden toplam 2 bin 88 konutun yılsonuna tamamlanması hedefleniyor.

12:33 Karadeniz'de 'yorgun mermi' vakaları artışa geçti Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde artan yorgun mermi vakaları can yakmaya devam ediyor.

19:03 Bahçede çalışırken yorgun mermi isabet eden vatandaş yaralandı Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

17:15 Tenzile Hanım Konağı'nda çalışmalar sürüyor Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Tenzile Hanım Konağı'nda çalışmalar sürüyor.

14:13 Ot biçerken yorgun mermiyle yaralandı Samsun'da tarlada ot biçerken beline yorgun mermi isabet eden bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

16:46 Kaza geçiren anne, kıyafeti tutuşarak yanan oğlunun yanına koştu Samsun'da yanan oğlunun ambulansla hastaneye götürüldüğünü öğrenen anne, yolda kaza yapmalarına rağmen kazayı unutup yanlarından geçen oğlunun içinde bulunduğu ambulansa koştu.

14:06 Samsun Şehir Hastanesi yükseliyor Samsun Şehir Hastanesi yükseliyor Yüzde 55'i tamamlanan Samsun Şehir Hastanesi havadan görüntülendi Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile yapılan 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi hızla yükseliyor.

16:12 Üreticilere 3,5 ton buğday tohumu desteği Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere 3,5 ton buğday tohumu desteğinde bulunurken ekim yapılan bahçelerde de kontroller yapıp üreticileri bilgilendiriyor.

16:11 Balıkçılar sezona hazırlanıyor Denizlerde 15 Nisan'da başlayan balık av yasağı, 1 Eylül'de sona erecek.

16:42 Canikli sporcu finale yükseldi Canikli sporcu Nisanur Kökduman, Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.

18:55 Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı Samsun'da hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

15:04 Çarşamba Mekanik Otoparkı da bitiyor Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba ilçesinde uzun yıllardır yaşanan trafik ve park yeri sorunu mekanik katlı otopark ile çözülüyor.

11:35 Samsun'da 3 günde 1950 araca 1 milyon 388 bin TL ceza Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında trafik yönünden 10 bin 746 araç ve sürücü kontrol edildi.

19:24 Samsun Devgeriş Mahallesi'nde "Koku Yapıyor" Gerekçesi ile Ağıllar Yıkılmak İsteniyor Samsun'da Devgeriş Mahallesi halkına Samsun Büyükşehir Belediyesi koku yapıyor gerekçesi ile hayvancılık ile uğraşan halka ağıllarını yıkmaları talimatı verildi. Devgeriş Mahallesi Muhtarı, Canik Belediyesi Meclis Üyesi Hale Günaydın, Canik CHP İlçe Başkanı ve CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel buna tepki gösterdi.

11:51 Cami inşaatından düşen vatandaş hayatını kaybetti Samsun'da dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan vatandaşın cami inşaatında cesedi bulundu.

16:44 Samsun'da minikler atık malzemelerden roket yaptı Samsun'un Canik ilçesinde minik öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden roket çalışması yaptı.

15:52 29 yıl hapis cezası bulunan şahıs annesini hastaneye götürürken yakalandı Samsun'da hakkında 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi annesini hastaneye götürürken yakalandı.

14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış Samsun'un Canik ilçesinde 26 yaşındaki gencin cesedinin anten kablosu ile asılı halde bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

20:26 Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı Samsun'da ambulans, öğrenci servisi ve otomobilin karıştığı kazada, 2'si özel harekat polisi, 1'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

16:01 Canik'ten vatandaşlara çorba ikramı Canik Belediyesi, sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

14:25 Canikli milli sporcu dünya şampiyonasında üçüncü oldu Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'ndan memleketine zaferle dönen milli sporcuyu tebrik etti.

01:15 Sporun kalbi Atakum'da attı Samsun Atakum Belediyesi ve Atakum Belediyespor'un düzenlediği 3x3 sokak basketbolu ve 3x3 plaj voleybolu turnuvaları ile sporun kalbi ilçede attı.

15:51 Canik'te ruhsat denetimleri Canik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için iş yerlerinde ruhsat denetimlerini sürdürüyor.

14:51 Sporun kalbi Atakum'da attı Samsun Atakum Belediyesi ve Atakum Belediyespor'un düzenlediği 3x3 sokak basketbolu ve 3x3 plaj voleybolu turnuvaları ile sporun kalbi ilçede attı.

11:32 Deniz salyangozu toplarken denizde cesedi bulundu Samsun'da denizde salyangoz toplayan bir kişinin denizde cesedi bulundu.

14:33 Samsun'da 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti Samsun'un Canik ilçesinde 5. kattan düşen ve piyade astsubay kıdemli çavuş olduğu öğrenilen E.B. (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10:00 Samsun'da 5. kattan düşen astsubay hayatını kaybetti Samsun'da 5. kattan düşen astsubay hayatını kaybetti Samsun'da 5. kattan düşen 31 yaşındaki 1 çocuk babası astsubay hayatını kaybetti.

09:39 Sabah namazına giden vatandaşlar astsubayın cesedini feci halde buldu Samsun'da 5. kattaki baba evinin terasından düşen Erhan Baş isimli astsubayın kanlar içindeki cesedini sabah namazına giden vatandaşlar fark etti. Astsubayın hastaneye götürülen cenazesinin ambulanstan indirildiği sırada annesinin feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

17:57 Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ ile ilgili hazırlıklar devam ediyor.

12:35 Samsun'daki kazalar KGYS kameralarına böyle yansıdı Samsun'daki kazalar KGYS kameralarına böyle yansıdı Samsun'da 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.