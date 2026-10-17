Samsun Canik\'te düğüne giden hafif ticari araç bariyere çarptı, bir kişi yaralandı

Samsun Canik'te düğüne giden hafif ticari araç bariyere çarptı, bir kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun Canik'te viyadükte düğüne giden ailenin bulunduğu hafif ticari araç yağış nedeniyle kayarak bariyere çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı; ilk müdahale ambulansta yapıldı, yaralı hastaneye gitmek istemedi.
Samsun'da düğüne giden otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında viyadük üzerinde meydana geldi. Giresun'un Görele ilçesinden Sakarya'ya düğüne gitmek üzere yola çıkan ailenin içinde bulunduğu, Salih Kasım idaresindeki 28 ARF 763 plakalı hafif ticari araç yağış nedeniyle kayarak savruldu ve bariyere çarptı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Naci Kasım yaralandı. Yaralıya ilk müdahale ambulansta yapıldı. Hastaneye gitmek istemeyen Naci Kasım, ambulanstan indi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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