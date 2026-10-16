Trump: İran'a mini nükleer bomba atabilirim - Son Dakika
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Trump: İran'a mini nükleer bomba atabilirim

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Trump: İran\'a mini nükleer bomba atabilirim
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile korkunç bir açıklama yaptı. Trump, İran’a “MOAB” adındaki “bütün bombaların anası” denilen 10 tonluk bombayı atmayı düşündüğünü söyledi. Trump, "Bu mini bir nükleer bomba gibi. Kazma Dağı’nı vurabiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. İran'ı tehdit eden Trump, bomba atabileceklerini söyledi.

TRUMP: BU MİNİ BİR NÜKLEER BOMBA GİBİ

Trump, İran'a "bütün bombaların anası" denilen "MOAB" adlı bombadan 10 ton atabileceklerini açıkladı. Trump, "Bu mini bir nükleer bomba gibi. Kazma Dağı’nı vurabiliriz" dedi.

"İSRAİL, ARABİSTAN'A EPEY YARDIMCI OLDU"

Georgia'da düzenleyeceği bir seçim mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Suudi Arabistan'la ilgili de konuştu. Trump, İsrail'in Suudi Arabistan'a Husiler konusunda destek önerisiyle ilgili iddialara ilişkin, "İsrail, Suudi Arabistan'a epey yardımcı oldu." dedi.

MOAB BOMBASI NEDİR?

MOAB (Massive Ordnance Air Blast veya gayriresmî adıyla Mother of All Bombs - "Bütün Bombaların Anası"), ABD ordusunun envanterinde bulunan, yaklaşık 9,8 ton ağırlığındaki GPS güdümlü ve nükleer olmayan en güçlü konvansiyonel bombalardan biridir. Tam teknik adı GBU-43/B olan bu devasa mühimmat, nükleer başlık taşımamasına rağmen ürettiği aşırı basınç ve şok dalgasıyla yer üstündeki geniş alanları, tünel sistemlerini ve sığınak komplekslerini yok etmek üzere tasarlanmıştır; büyüklüğü nedeniyle savaş uçaklarından değil, C-130 gibi kargo uçaklarının arka kapağından paraşüt yardımıyla atılarak hedefine yönlendirilir.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    İran tarafından hezimete uğradınız, yenilgiyi kabul edip, kendi halkınızın iyiliği için bölgeden pılınızı pırtınızı toplayıp defolup gidin. 15 1 Yanıtla
  • Erkan Daldaban Erkan Daldaban:
    bi halt yiyemez dünya lideriniz varken 4 10 Yanıtla
    Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    ulkeyi batiran ekonimist mi bu 1 0
  • Mehmet Can Mehmet Can:
    Sen büyük şeytansin Trump senden beklenir . Seninle dost olanın vay haline . 8 0 Yanıtla
  • Oooo Oooo:
    Bunun türkiye versiyonları yanlış park yapan araçların silgecini kaldırmakla meşgul 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    yani yenildiniz demek bu 3 0 Yanıtla
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