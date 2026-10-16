Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılıların sezon başında Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu ile ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü. Fransız futbolcunun ayrılmasıyla yabancı kontenjanında yer açılması beklenirken 26,6 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da devreye girmeyeceği belirtildi.
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadroda önemli değişiklikler yaşanabilir. Sarı-kırmızılıların sezon başında Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edildi. Fransız orta saha oyuncusunun ayrılığıyla yeni transferlere yer açılması hedefleniyor.
OCAK AYINDA YOLLAR AYRILACAK
Sabah'ın haberine göre Galatasaray, sezon başında bir yıllığına kiraladığı 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.
Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın alternatifi olarak kadroya dahil edilen Fransız futbolcu, beklentilerin gerisinde kaldı. Ugochukwu, şu ana kadar yalnızca 6 karşılaşmada forma şansı buldu.
26,6 MİLYON EUROLUK MADDE DEVREYE GİRMEYECEK
Fransız futbolcunun sözleşmesinde 26,6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğu ve bu maddenin devreye girmesi için 20 maçta forma giymesi gerektiği belirtildi. Ancak Ugochukwu'nun ocak ayına kadar oynanacak bütün karşılaşmalarda görev alması halinde bile toplamda 19 maça ulaşabileceği ifade edildi. Bu nedenle satın alma opsiyonunun devreye girmesi beklenmiyor.
YABANCI KONTENJANINDA YER AÇILACAK
Ugochukwu ile yolların ayrılması durumunda Galatasaray'ın yabancı oyuncu kontenjanında da boşluk oluşacak. Sarı-kırmızılı yönetimin bu kontenjanı ara transfer döneminde kadroya katılması planlanan yeni bir yabancı futbolcu için değerlendirmeyi düşündüğü öne sürüldü.
HEDEFTE ESKİ TRABZONSPORLU OULAI VAR
Haberde, Galatasaray'ın Ugochukwu'nun ayrılığının ardından orta saha transferine yöneleceği belirtildi. Sarı-kırmızılıların eski Trabzonsporlu Oulai için Fiorentina ile temas kurmayı planladığı aktarıldı.
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