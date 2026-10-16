Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadroda önemli değişiklikler yaşanabilir. Sarı-kırmızılıların sezon başında Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edildi. Fransız orta saha oyuncusunun ayrılığıyla yeni transferlere yer açılması hedefleniyor.

OCAK AYINDA YOLLAR AYRILACAK

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, sezon başında bir yıllığına kiraladığı 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.

Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın alternatifi olarak kadroya dahil edilen Fransız futbolcu, beklentilerin gerisinde kaldı. Ugochukwu, şu ana kadar yalnızca 6 karşılaşmada forma şansı buldu.

26,6 MİLYON EUROLUK MADDE DEVREYE GİRMEYECEK

Fransız futbolcunun sözleşmesinde 26,6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğu ve bu maddenin devreye girmesi için 20 maçta forma giymesi gerektiği belirtildi. Ancak Ugochukwu'nun ocak ayına kadar oynanacak bütün karşılaşmalarda görev alması halinde bile toplamda 19 maça ulaşabileceği ifade edildi. Bu nedenle satın alma opsiyonunun devreye girmesi beklenmiyor.

YABANCI KONTENJANINDA YER AÇILACAK

Ugochukwu ile yolların ayrılması durumunda Galatasaray'ın yabancı oyuncu kontenjanında da boşluk oluşacak. Sarı-kırmızılı yönetimin bu kontenjanı ara transfer döneminde kadroya katılması planlanan yeni bir yabancı futbolcu için değerlendirmeyi düşündüğü öne sürüldü.

HEDEFTE ESKİ TRABZONSPORLU OULAI VAR

Haberde, Galatasaray'ın Ugochukwu'nun ayrılığının ardından orta saha transferine yöneleceği belirtildi. Sarı-kırmızılıların eski Trabzonsporlu Oulai için Fiorentina ile temas kurmayı planladığı aktarıldı.