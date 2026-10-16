Her şeyi yiyip bitiriyorlardı! Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı - Son Dakika
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Her şeyi yiyip bitiriyorlardı! Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı

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Her şeyi yiyip bitiriyorlardı! Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı
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ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades Bataklığı'na bırakılan ve yıllar içinde doğal yaşamı altüst eden istilacı Burma pitonlarının karşısına beklenmedik düşmanlar çıktı. Geyiklerden rakunlara kadar birçok hayvanı avlayan dev yılanlar, bu kez bölgenin yerli yırtıcılarının hedefi oldu. Bir vaşağın tek seferde 42 piton yumurtasını yok etmesi dikkat çekti.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Everglades Bataklığı, yıllardır istilacı Burma pitonlarıyla mücadele ediyor. Güneydoğu Asya kökenli dev yılanlar, bölgedeki birçok hayvan türünün sayısında ciddi düşüşlere neden olurken bilim insanlarının araştırmaları, bataklıktaki dengelerin değişmeye başladığını ortaya koydu. Yıllardır avcı konumunda bulunan pitonlar, artık bölgenin yerli yırtıcıları tarafından avlanıyor.

BATANLIĞA BIRAKILDILAR, DOĞAL YAŞAMI ALTÜST ETTİLER

Burma pitonları, evcil hayvan ticareti yoluyla ABD'ye getirildi. Küçükken satın alınan ancak büyüdüklerinde bakımları zorlaşan yılanların doğaya bırakılmasıyla Florida'da istilacı bir popülasyon oluştu.

Zamanla Everglades Bataklığı'na yayılan pitonlar, bölgenin doğal yaşamını ciddi şekilde etkiledi. Rakun, tavşan ve geyik gibi hayvanları avlayan dev yılanların yayılmasıyla birlikte bazı memeli türlerinin görülme sıklığında büyük düşüşler yaşandı.

2012 yılında yayımlanan bir araştırmada, pitonların yayılmasının ardından bölgede rakun gözlemlerinin yüzde 99,3, beyaz kuyruklu geyik gözlemlerinin ise yaklaşık yüzde 94 azaldığı ortaya konuldu.

DEV YILANLAR HİÇ BEKLEMEDİKLERİ BİR DÜŞMANLA KARŞILAŞTI

Bilim insanları, radyo vericileriyle takip ettikleri genç pitonların açıklanamayan ölümlerini araştırırken dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Yapılan incelemelerde Amerikan timsahlarının, su mokaseni yılanlarının ve bazı yerli memelilerin genç pitonları avlayabildiği belirlendi. Hatta bir vaşağın yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yetişkin bir Burma pitonunu öldürdüğü de kayıtlara geçti.

BİR VAŞAK 42 YUMURTAYI YOK ETTİ

Araştırmaların en dikkat çekici bulgularından biri ise Haziran 2021'de kaydedildi. Bilim insanlarının bir piton yuvasının yakınına yerleştirdiği kamera, bir vaşağın yuvaya saldırdığı anları görüntüledi. Yuvaya birkaç kez geri dönen vaşak, dişi pitonla karşı karşıya gelmesine rağmen bölgeden uzaklaşmadı. Araştırmacılar daha sonra yaptıkları incelemede yuvadaki 42 yumurtanın yok edildiğini belirledi. 2022 yılında yayımlanan araştırma, Florida'da yerli bir hayvanın Burma pitonu yumurtalarını tükettiğine ilişkin ilk belgelenmiş vakayı ortaya koydu. 2026 yılında yayımlanan bir başka çalışmada ise bir akbabanın piton yuvasındaki yumurtalara saldırdığı bildirildi.

DENGELER DEĞİŞİYOR

İstilacı pitonların yerli yırtıcılar tarafından avlanması, bilim insanlarına mücadele konusunda umut verdi. Ancak uzmanlar, bu durumun pitonların toplam sayısını azaltmaya yetip yetmeyeceğinin henüz bilinmediğini belirtiyor. Florida'da dev yılanlarla mücadele için farklı yöntemler de deneniyor. 2025 yılında Everglades'te tavşanları taklit eden güneş enerjili robotlar kullanılmaya başlandı. Isıtıcı ve kameralarla donatılan bu düzeneklerle pitonların saklandıkları yerlerden çıkarılması ve tespit edilmesi amaçlanıyor. Araştırmacılar ayrıca erkek pitonlara yerleştirilen vericiler yardımıyla üreme alanlarını belirlemeye ve yumurtaları yavrular çıkmadan toplamaya çalışıyor. Uzmanlara göre yerli yırtıcıların pitonları avlaması önemli bir gelişme olsa da istilanın kontrol altına alınabilmesi için insan eliyle yürütülen çalışmaların sürdürülmesi gerekiyor.

Amerika Birleşik DevletleriMyanmarFloridaDünyaSon Dakika

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