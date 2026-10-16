Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama - Son Dakika
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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama

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Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Harika Akkaya, Murat Koçak, Ali Turan, Süleyman Özen, Armağan Küçük, Mediha Burumoğlu ve Mehmet Necati Yağcı bulunuyor.

Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Harika Akkaya, Murat Koçak, Ali Turan, Süleyman Özen, Armağan Küçük, Mediha Burumoğlu ve Mehmet Necati Yağcı tutuklandı. Erkan Yağcı, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir ve Mustafa Özdemir hakkında ev hapsi kararı verilirken Halit Akın hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

HALK TV SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, zanlı Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen veriler, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosya kapsamındaki diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirildiği aktarılmıştı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, şüpheli Mahiroğlu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, Mahiroğlu'nun şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlar doğrultusunda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin şüpheliye ait veya şüphelinin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığının tespit edildiği kaydedilmişti.

MAHİROĞLU'NUN MİLYAR LİRALIK PARA İŞLEMLERİ MERCEK ALTINDA

MASAK tarafından temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde, şüpheli Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş olduğu belirtilen açıklamada, şüphelinin şahsi banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi, 564 ayrı işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 lira 88 kuruş para çıkışı gerçekleştiğinin belirlendiği bildirilmişti.

Ayrıca Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferlerinin de incelemeye alındığı, ilgili finansal hareketlere ilişkin yüksek hacimli döviz bazlı işlemler tespit edildiği aktarılan açıklamada, Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile ortaklık veya yöneticilik ilişkilerinin bulunduğu şirket hesaplarına yönelik incelemelerde, yüksek tutarlı uluslararası SWIFT para transferleri bulunduğu, malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğunun anlaşıldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, diğer taraftan Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan aranma kaydının bulunduğu ve 10 Mart 2025'te yurt dışına çıkış yaptığına ilişkin tespitler de olduğu belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 11 zanlının gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, yapılan araştırmalarda şüphelilerden 4'ünün yurt dışında bulunduğu, 1'inin ceza infaz kurumunda olduğunun tespit edildiği, 1 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.

Açıklamada, şüpheli Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiği aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Armağan Küçük, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı ve Süleyman Özen'in gözaltına alındığı öğrenilmişti.

HALK TV'YE KAYYUM ATANMIŞTI

Zanlılar Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul'un yurt dışında olduğu bilgisine ulaşılan soruşturmada, şüpheli Doruk Bulut'un ise başka suçtan cezaevinde, şüpheli Fatih Yadoğlu'nun ise firari olduğu belirlenmişti.

Öte yandan soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğince, TMSF'nin kayyum olarak atandığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.

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    Yorumlar (11)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Atın hepsini Eko nun yanına Silivri ye bir dahada hiç cikamasinlar insanları birbirine düşürmekten 4 6 Yanıtla
  • Melih Özke Melih Özke:
    sıra now tv de 3 5 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Evet orasida Fonlu Çiftlik 0 2
    v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    sizlede me me me diyin durun 1 0
  • necogenç necogenç:
    İşte devlet işte millet işte korkusuz tam bağımsız adalet 0 5 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Yp nin paralı tetikçileri 1 3 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    yalanınızı silkeleyim 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama - Son Dakika
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