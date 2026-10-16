Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP\'den istifa etti
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CHP'den istifa eden büyükşehir belediye başkanlarına bir yenisi eklendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Aras'ın istifa paylaşımına, e-devlet'ten siyasi parti üyeliğini sonlandırdığı ekran görüntüsünü de eklemesi dikkat çekti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Son dönemde partide yaşanan istifalara bir yenisi eklenirken, Aras'ın bu kararı siyaset gündeminde geniş yankı buldu.

AHMET ARAS'TAN AÇIKLAMA

Aras yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sevgili hemşehrilerim, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, sizlerin güveni ve desteğiyle üstlendim. Bu yolda benimle omuz omuza yürüyen, emek veren bütün yol arkadaşlarımın katkısını; birlikte verdiğimiz mücadelenin, kurduğumuz dostlukların ve ortak emeğimizin kıymetini her zaman saygıyla taşıyacağım.

"TARTIŞMALAR MUĞLA'YA KATKI SAĞLAMIYOR"

Bugün Muğla’mızın gündeminde çözüm bekleyen önemli meseleler, hayata geçirilmeyi bekleyen hizmetler ve geleceğimize yön verecek büyük sorumluluklar bulunuyor. Buna karşın bir süredir şahsım üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların, kentimiz için yaptığımız çalışmaların önüne geçtiğini görüyorum. Bu tartışmaların Muğla’ya ve hemşehrilerimize bir katkı sağlamadığına inanıyorum.

"BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM"

Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdürme kararı aldım. Kararımın temelinde, Muğla’ya karşı taşıdığım sorumluluğu halkımızın iradesi ve kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürme anlayışı bulunmaktadır.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

Belediye başkanlığı, ayrım yapmadan herkesin belediye başkanı olmayı gerektirir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi görüşü, yaşam biçimi veya yaşadığı yer ne olursa olsun her hemşehrimize aynı samimiyetle yaklaşmaya; Muğla’mızın bütün ilçelerine ve mahallelerine adaletle hizmet götürmeye devam edeceğim.

Hizmet anlayışımızın ölçüsü değişmeyecek: Güçlü bir altyapı, güvenli ulaşım, korunan doğa, desteklenen üretici, dayanışmayla güçlenen bir toplum ve çocuklarımıza bırakacağımız yaşanabilir bir Muğla için çalışacağız.

"BU KARAR, GEÇMİŞİMİZİ YOK SAYMAK DEĞİLDİR"

Merkezi yönetimle, kamu kurumlarıyla, siyasi partilerle, ilçe belediyelerimizle, meslek odalarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla Muğla’nın yararına olan her konuda iş birliği içinde olacağız. Kentimizin menfaatine yönelik her samimi adıma açık olacak, çözüm üretmek isteyen herkesle ortak bir zeminde buluşacağız.

Bu karar, geçmişimizi yok saymak değildir. Birlikte verilen emeğe, kurulan dostluklara ve paylaşılan mücadeleye duyduğum saygı daima devam edecektir. Aynı zamanda bu karar, Muğla’nın bugünü ve geleceği için taşıdığım sorumluluğun bir gereğidir.

Bugün aldığım kararda olduğu gibi, yarın üstleneceğim sorumluluklarda da halkımızın güvenini ve rızasını esas alacağım. Muğlalı hemşehrilerimin takdiri ve kentimizin öncelikleri, yoluma yön verecektir. Benim tarafım Muğla’dır. Önceliğim hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve kentimizin geleceğidir. Muğla için çalışmaya, halkımızla birlikte yürümeye aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • erkan demir erkan demir:
    Muğla ya da tatile gidilmez artık 5 2 Yanıtla
    Sercan Değirmenci Sercan Değirmenci:
    sacmalama asıl smdi gidilir tüm hirsizlar temizleniyor akp muglaya girdi mi mis gibi yapar belediyede iyiler chp de hizmet çöp yapmiolar 2 2
    Benim Kkk Benim Kkk:
    Kintrol iktidarda sikinti yok 0 0
    7ysnn7vmb7 7ysnn7vmb7:
    neden 0 0
  • Ahmet AKGÜL Ahmet AKGÜL:
    Şimdi belediyeye para yağar, daha lüks olur 1 0 Yanıtla
  • 149614 149614:
    Bununda mı dosyası var. Etsinler bakalım. 2028 seçimlerinde bir daha olabilecekler mi göreceğiz. 1 0 Yanıtla
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    Önümüzdeki günlerde ak Parti'ye geçeceğini de ekleyebilirdin, Kılıçdaroğlu olduğu sürece CHP'nin pili bitik ancak gittikten sonra partiden ayrılanlar bu partiye yine çöreklenecektir, 1 0 Yanıtla
  • GÖKHAN DUMAN GÖKHAN DUMAN:
    yine biri daha akp geçiyor sanirim 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti - Son Dakika
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