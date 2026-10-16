Aralarında İstanbul da var! Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor - Son Dakika
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Aralarında İstanbul da var! Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor

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Aralarında İstanbul da var! Çok sayıda ile yeni uyarı, yağışlar yeniden geliyor
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İçişleri Bakanlığı, aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da yarın öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda etkisini arttırarak çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilirken, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde şiddetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların, özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli olacağı ve metrekareye 50 ila 100 kilogram yağmur düşebileceği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YAĞIŞ UYARISI

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve dere yatakları ile alt geçitlerden uzak durulması gerektiği vurgulanırken, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurulması istenildi.

İSTANBUL'DA YARIN ÖĞLEDEN SONRASINA DİKKAT

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 17 Ekim 2026 Cumartesi günü; İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli; Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda etkisini arttırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Yalova’da, Kocaeli ve Sakarya’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli; Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AKDENİZ VE EGE

Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli; Antalya’nın doğusunun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Aydın ve Manisa illerinin doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya’nın batısı ve zamanla Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA'DA YAĞIŞLAR SÜRECEK

Ankara’da görülen sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırması bekleniyor. Çankırı, Kırıkkale ve Bolu'da yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi günü rüzgârın Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

CUMARTESİ AKŞAM İSTANBUL'DA FIRTINA BEKLENİYOR

Cumartesi akşam saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası’nın kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına; gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ile birlikte çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

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