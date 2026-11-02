Samsun Canik\'te 3 katlı binanın çatısına çıkan kişi 3 saatlik iknayla indirildi

Samsun'da hakkında aranma kararı ve hapis cezası bulunduğu öğrenilen bir kişi, Canik ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından şahıs, polis ekiplerince ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında aranma kararı ve hapis cezası bulunduğu öğrenilen Cemil K. isimli kişi, 3 katlı binanın çatısına çıkarak atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çatıda bulunan şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çabaların ardından polis ekipleri tarafından ikna edilen Cemil K., bulunduğu yerden indirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.