Samsun Canik\'te düzenlenen narkotik operasyonunda 273 bin 300 uyuşturucu hap bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 273 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Ekiplerce M.K. (23), U.G. (24) ve Y.G. (20) isimli şahısların ikametinde yapılan aramalarda 273 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.