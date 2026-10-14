Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay hareket! Resmen dalga geçti - Son Dakika
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Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay hareket! Resmen dalga geçti

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni, Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olmasının ardından sarı-kırmızılılara göndermede bulundu. Barcelona forması giyen Brezilyalı eski futbolcu, yaptığı ağlama hareketiyle ezeli rakibin yenilgisiyle alay etti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olmasının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'den dikkat çeken bir hareket geldi. Sarı-lacivertli formayla geçirdiği yıllarda taraftarların sevdiği isimlerden biri olan Brezilyalı eski futbolcu, Galatasaray'ın yenilgisine kayıtsız kalmadı.

BARCELONA FORMASI GİYDİ

Cristian Baroni, Galatasaray'ın sahasında Barcelona'ya 4-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından İspanyol ekibinin formasını giyerek görüntü verdi. Eski Fenerbahçeli futbolcunun Barcelona formasıyla yaptığı hareket, Galatasaray'a yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.

AĞLAMA HAREKETİYLE DALGA GEÇTİ

Brezilyalı eski futbolcu, Barcelona formasıyla kamera karşısına geçerek ağlama işareti yaptı. Baroni'nin bu hareketi, Galatasaray'ın aldığı farklı yenilgiyle alay etmesi şeklinde değerlendirildi.

EZELİ RAKİBE GÖNDERME

Fenerbahçe formasıyla uzun yıllar mücadele eden Cristian Baroni, sarı-lacivertli taraftarların yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Brezilyalı eski futbolcunun Barcelona galibiyetinin ardından yaptığı hareket, Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin saha dışına taşınan dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

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SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay hareket! Resmen dalga geçti - Son Dakika
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