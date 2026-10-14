Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi

Halk TV'ye kayyum atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında ilişkili şirketlere el konulduğunu ve TMSF'nin kayyum atandığını açıkladı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALELERİNDE "RÜŞVET" VE "FAHİŞ FİYAT" TESPİTİ

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, Mahiroğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin kurulmasını sağladığı, yönetimi güdümündeki kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri üzerinden haksız kazanç temin ettiği vurgulandı.

Soruşturma dosyasında öne çıkan tespitler şu şekilde sıralandı:

İhale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı saptandı.

İhale bedellerinin çok üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve bu gelirlerin Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere aktarıldığı belirlendi.

30 MİLYAR TL’LİK HESAP TRAFİĞİ

MASAK tarafından sağlanan verilerin analizinde, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30.352.037.389 TL olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin şahsi banka hesaplarında ise 1 milyar TL'nin üzerinde para girişi ve çıkışı tespit edildi.

Ayrıca şüphelinin yöneticisi olduğu şirketler ve birinci derece yakınlarının hesapları üzerinden yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri gerçekleştirildiği, elde edilen malvarlığı ile beyan edilen gelirler arasında ciddi uyumsuzluklar bulunduğu kaydedildi.

CAFER MAHİROĞLU YURTDIŞINDA, 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Açıklamada, Cafer Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında da “ihaleye fesat karıştırma” suçundan aranma kaydının bulunduğu ve 10 Mart 2025 tarihinde yurt dışına çıktığı bilgisine yer verildi.

Soruşturma doğrultusunda haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliye yönelik 14 Ekim 2026 sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün yurt dışında, 1’inin cezaevinde olduğu anlaşılırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.