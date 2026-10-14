Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay - Son Dakika
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Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay

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Galatasaray-Barcelona maçının ardından Lamine Yamal'a, Mario Lemina'nın kendisi hakkında söylediği sözler hatırlatıldı. Bir basın mensubunun "Lemina artık seni tanıyordur" demesi üzerine genç yıldız, gülerek elini salladı ve hiçbir şey söylemeden yoluna devam etti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Mario Lemina ile Lamine Yamal arasında yaşanan gerilim yeniden konuşulmaya başlandı. Maç öncesinde Lemina'nın genç yıldız hakkında kullandığı sözler, sahadaki tartışmayla devam ederken karşılaşma sonrasında yaşanan bir an da dikkat çekti.

Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay

HER ŞEY "YAMAL KİM?" SÖZLERİYLE BAŞLADI

Galatasaraylı Mario Lemina, Barcelona karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada kendisine Lamine Yamal'ın sorulması üzerine "Yamal kim? Ben Leroy Sane'yi biliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Lemina'nın esprili bir şekilde söylediği belirtilen bu sözler, iki futbolcu arasında maç öncesinde dikkat çeken bir diyaloğun başlangıcı oldu.

Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay

SAHADA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

RAMS Park'ta oynanan mücadelede Mario Lemina ile Lamine Yamal arasında bir pozisyonun ardından sözlü tartışma yaşandı. İki futbolcunun saha içindeki gerginliği dikkat çekerken tartışmanın ardından el sıkışmalarıyla olay büyümeden sona erdi. Barcelona'nın 4-1 kazandığı karşılaşmada Yamal, takımının hücumdaki etkili isimleri arasında yer aldı.

Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay

MAÇ ÇIKIŞINDA LEMINA SORUSU GELDİ

Karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrılan Lamine Yamal'a bir basın mensubu, Lemina'nın daha önce söylediği sözleri hatırlattı. Gazetecinin "Lemina artık seni tanıyordur" sözleri üzerine genç futbolcu herhangi bir açıklama yapmadı. Yamal, elini sallayıp gülümseyerek yoluna devam etti. Barcelona'nın yıldızının sözlü yanıt vermemesi, maç öncesinden başlayan tartışmanın son dikkat çeken anı oldu.

Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay

İSPANYOL BASININDAN DA GÖNDERME GELDİ

Barcelona'nın galibiyetinin ardından İspanyol spor gazetesi Marca da Lemina'nın eski açıklamalarını hatırlattı. Marca, "Eminiz ki bu geceden sonra Lemina, Lamine Yamal'ın kim olduğunu artık biliyordur" ifadeleriyle Galatasaraylı futbolcuya göndermede bulundu. Galatasaray karşısında iki asist yapan Yamal'ın performansı da İspanyol basınında öne çıkarıldı.

LEMINA DAHA ÖNCE AÇIKLIK GETİRMİŞTİ

Öte yandan Mario Lemina, Barcelona karşılaşması öncesinde yeniden hatırlatılan "Yamal kim?" sözlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtmişti. Gabonlu futbolcu, açıklamasının şaka amaçlı olduğunu ifade ederek "Şaka eğlence amaçlı, oyunun bir parçası. Saygısızlık içeren bir şey yok" demişti.

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    Yorumlar (1)

  • Murat Güler Murat Güler:
    Yamalın kim olduğunu dünya biliyordu sende ögrenmissindir ama sen kimsin birde o var 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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