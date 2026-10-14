İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı - Son Dakika
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İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanak yağış kenti adeta felç etti. Birçok ilçede yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı, metro istasyonlarını ve hastaneyi su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, kenti teslim aldı. Kentin birçok ilçesinde şiddetini artıran yağış nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerlerken, ana arterlerde yoğun trafik oluştu. Göle dönen yollarda çok sayıda araç mahsur kalırken, kentin farklı noktalarından peş peşe olumsuzluk haberleri geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, kenti teslim aldı. Kentin birçok ilçesinde şiddetini artıran yağış nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerlerken, ana arterlerde yoğun trafik oluştu. Göle dönen yollarda çok sayıda araç mahsur kalırken, kentin farklı noktalarından peş peşe olumsuzluk haberleri geldi.

ARNAVUTKÖY'DE YAĞIŞ SONRASI YOL ÇÖKTÜ, HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇUKURA SAPLANDI

Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Ören Sokak’ta, İSKİ ekipleri tarafından daha önce altyapı çalışması yapılan ve yol düzenlemesinin henüz tamamlanmadığı belirtilen sokakta şiddetli yağışın ardından çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle sokak üzerindeki bir hafif ticari araç oluşan çukurun içine saplanarak mahsur kaldı.

İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPILAN YOL YAĞIŞIN ARDINDAN ÇÖKTÜ

Yağışın etkisiyle zeminde meydana gelen çökme sonucunda hafif ticari araç bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla çıkamadı. Aracın saplandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese Arnavutköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN ARACIN YARDIMINA BELEDİYE EKİPLERİ YETİŞTİ

Olay yerine ulaşan belediye ekipleri, iş makineleri vasıtasıyla çöken yolda mahsur kalan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle hafif ticari araç saplandığı yerden çıkarılırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

MAHMUTBEY-HABİPLER YOLUNDA SU BASKINI: ADETA TRAFİK DURDU

Sağanak yağış, kentin önemli ulaşım akslarından biri olan Mahmutbey-Habipler yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yolun bazı bölümlerinde ciddi su birikintileri ve su baskınları oluştu. Sürücülerin geçmekte zorlandığı güzergahta araçların ilerleyememesi nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. Bölgede oluşan uzun araç kuyrukları ve trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

BAŞAKŞEHİR'DE YOLLARI SU BASTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Başakşehir'de de yağış etkisini artırdı. Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı şiddetli yağışın ardından tamamen suyla kaplandı. Yolların göle dönmesiyle birlikte çok sayıda araç su içinde mahsur kalırken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

ESENYURT'TA SUYA KAPILAN KADIN BÖYLE SÜRÜKLENDİ

Esenyurt ilçesi Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası caddeler adeta nehre döndü. Yolların göle döndüğü mahallede sel sularına kapılan bir kadın metrelerce sürüklendi. Kadının sürüklendiğini gören çevredeki vatandaşlar hızlıca yardıma koşarak kadını sudan çıkardı. Araçların suya gömüldüğü mahallede, kadının sürüklendiği ve kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

BAŞAKŞEHİR OLİMPİYAT METRO İSTASYONU'NU SU BASTI VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Sağanak yağış Başakşehir genelinde yolları göle çevirirken, suların duvarların üzerinden şelale gibi aktığı görüldü. Yağış nedeniyle Başakşehir Olimpiyat Metro İstasyonu'nu da su bastı. İstasyonu kullanmak ve metroya binmek isteyen vatandaşlar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

HACIOSMAN METRO DURAĞINI SU BASTI

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış, Sarıyer'deki Hacıosman metro durağında da su baskınına yol açtı. Tavan kaplamalarından yoğun şekilde su aktığını gören metro yolcuları büyük şaşkınlık yaşadı. Metroyu kullanmak isteyen vatandaşlar, ıslanmamak için tavandan su akmayan bölgelerden geçerek ilerlemeye çalıştı.

İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNAN MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ'Nİ SU BASTI

Yağışın etkilediği bir diğer nokta ise sağlık kuruluşları oldu. Büyükçekmece'de bulunan Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ni su bastı. Hastane koridorlarının yer yer suyla kaplandığı, kapısı kapalı olan asansörlerin içinden ve kenarlarından suların aktığı anlar hastanedeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

SULTANGAZİ’DE ALTI GEÇİDİ SU BASTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi’nde bulunan bir alt geçit, yağış nedeniyle oluşan su birikintisi sonucu tamamen kapandı. Alt geçitten geçmeye çalışan bir araç, yükselen suyun içinde mahsur kaldı. Su birikintisinin ortasında kalan araçtaki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Ekiplerin kent genelinde tahliye ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
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    Yorumlar (2)

  • Serhat Karaçay Serhat Karaçay:
    akape yaparsa mükemmelini yapar Aasoç 0 1 Yanıtla
  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Acilen kayyum atansın ve TMSF ye devredilsin:)) 0 0 Yanıtla
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