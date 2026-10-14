Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak - Son Dakika
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Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak

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Barcelona'nın Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Lamine Yamal'a, Mario Lemina'nın kendisi hakkında söylediği sözler hatırlatıldı. Genç yıldızın soruya verdiği tepki dikkat çekerken İspanyol basını da konuyu manşetlerine taşıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona, deplasmanda Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Lamine Yamal ile Mario Lemina arasında maç öncesinde başlayan söz düellosu yeniden gündeme geldi.

LEMINA SORUSUNU DUYUNCA GÜLDÜ

Maçın ardından çıkış tünelinde Lamine Yamal'a seslenen İspanyol bir gazeteci, Mario Lemina'nın daha önce yaptığı açıklamayı hatırlattı. Gazeteci, genç futbolcuya "Lemina artık seni kesin tanıyordur" derken Yamal'ın bu sözlere gülerek karşılık verdiği görüldü.

İSPANYOLLAR DA PAYLAŞTI

İspanyol spor gazetesi Marca da karşılaşmanın ardından iki futbolcu arasındaki söz düellosuna göndermede bulundu. Gazete, "Mario Lemina artık Lamine Yamal'ın kim olduğunu biliyor" ifadeleriyle dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

MAÇ İÇİNDE ATIŞTILAR, SONUNDA TOKALAŞTILAR

Karşılaşma sırasında Yamal ile Lemina arasında gergin anlar yaşandı. İki futbolcunun saha içindeki sözlü atışması kameralara yansıdı. Ancak maçın bitiş düdüğünün ardından Yamal ve Lemina'nın tokalaşmasıyla gerginlik sona erdi.

Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak

LEMINA NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, Barcelona karşılaşması öncesinde verdiği röportajda Lamine Yamal hakkında, "Yamal kim? Ben Leroy Sane'yi biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Lamine YamalGalatasarayBarcelonaSözlerSporSon Dakika

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