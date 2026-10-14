Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yön vermesi beklenen kritik makroekonomik veriler öncesinde altın fiyatlarında sakin bir seyir izleniyor. Piyasalar, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına odaklanmış durumda.

KRİTİK VERİ ÖNCESİ SAKİN SEYİR

Veri öncesinde piyasada belirgin bir yön arayışı öne çıkmadı. Spot altın ons başına 4.159,45 dolar seviyesinde yatay bir grafik sergilerken, ABD Aralık vadeli altın kontratları ise yüzde 0,1'lik sınırlı bir artışla 4.182,60 dolardan işlem gördü. Piyasalardaki bu tablo, yatırımcıların büyük pozisyonlar almadan önce enflasyon verilerini beklemeyi tercih ettiğini ortaya koydu.

ALTIN YÜKSELİŞ İÇİN YENİ BİR GEREKÇE ARIYOR

Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak, altın fiyatlarının belirli bir fiyat aralığına sıkıştığını ifade etti. Spivak, petrol fiyatlarını yukarı taşıyan gelişmelere rağmen altının mevcut seviyelerini koruduğuna dikkat çekerek, değerli metalin yukarı yönlü yeni bir ivme yakalayabilmek adına güçlü gerekçelere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

KRİTİK AÇIKLAMA TSİ 15.30’DA

Piyasalar için kritik önem taşıyan ABD TÜFE verisi bugün TSİ 15.30’da açıklanacak. Yatırımcılar yalnızca enflasyonun seyrini değil, aynı zamanda ABD ekonomisinin büyüme ve tüketim dinamiklerini de yakından izleyecek. Hafta boyunca açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış verileri de faiz patikasına dair beklentileri şekillendirecek.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA SİNYALİ ALTINA YARAYABİLİR

Analist Spivak, açıklanacak ekonomik verilerin büyümede yavaşlamaya işaret etmesi durumunda, piyasaların Fed'den beklediği olası ilave faiz artırımı tahminlerini geri çekebileceğini dile getirdi. Faiz artırımı baskısının azalması ise altın fiyatlarını destekleyici bir unsur olarak öne çıkabilir.

JEOPOLİTİK GERİLİM PETROLÜ YÜKSELTTİ

Ekonomik veri gündeminin yanı sıra jeopolitik taraftaki gelişmeler de emtia piyasalarını hareketlendirdi. Yemen’deki Husi güçleri ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanırken, Suudi Arabistan’ın Dhahran kentinde Saudi Aramco’ya ait bir idari binaya saldırı düzenlendi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı tarafından doğrulanan saldırı, petrol fiyatlarında yükselişi tetikledi.