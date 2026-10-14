Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankasının faiz politikasına doğrudan yön vermesi beklenen kritik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları için geri sayım başladı. Saat 15.30'da ilan edilecek veri öncesinde ons altın dar bir bantta temkinli seyrini sürdürürken; enflasyonda yaşanacak olası bir yavaşlama ya da yükseliş piyasalardaki dengeleri değiştirerek altın fiyatlarına yeni bir yön çizecek.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yön vermesi beklenen kritik makroekonomik veriler öncesinde altın fiyatlarında sakin bir seyir izleniyor. Piyasalar, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına odaklanmış durumda.

KRİTİK VERİ ÖNCESİ SAKİN SEYİR

Veri öncesinde piyasada belirgin bir yön arayışı öne çıkmadı. Spot altın ons başına 4.159,45 dolar seviyesinde yatay bir grafik sergilerken, ABD Aralık vadeli altın kontratları ise yüzde 0,1'lik sınırlı bir artışla 4.182,60 dolardan işlem gördü. Piyasalardaki bu tablo, yatırımcıların büyük pozisyonlar almadan önce enflasyon verilerini beklemeyi tercih ettiğini ortaya koydu.

ALTIN YÜKSELİŞ İÇİN YENİ BİR GEREKÇE ARIYOR

Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak, altın fiyatlarının belirli bir fiyat aralığına sıkıştığını ifade etti. Spivak, petrol fiyatlarını yukarı taşıyan gelişmelere rağmen altının mevcut seviyelerini koruduğuna dikkat çekerek, değerli metalin yukarı yönlü yeni bir ivme yakalayabilmek adına güçlü gerekçelere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

KRİTİK AÇIKLAMA TSİ 15.30’DA

Piyasalar için kritik önem taşıyan ABD TÜFE verisi bugün TSİ 15.30’da açıklanacak. Yatırımcılar yalnızca enflasyonun seyrini değil, aynı zamanda ABD ekonomisinin büyüme ve tüketim dinamiklerini de yakından izleyecek. Hafta boyunca açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış verileri de faiz patikasına dair beklentileri şekillendirecek.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA SİNYALİ ALTINA YARAYABİLİR

Analist Spivak, açıklanacak ekonomik verilerin büyümede yavaşlamaya işaret etmesi durumunda, piyasaların Fed'den beklediği olası ilave faiz artırımı tahminlerini geri çekebileceğini dile getirdi. Faiz artırımı baskısının azalması ise altın fiyatlarını destekleyici bir unsur olarak öne çıkabilir.

JEOPOLİTİK GERİLİM PETROLÜ YÜKSELTTİ

Ekonomik veri gündeminin yanı sıra jeopolitik taraftaki gelişmeler de emtia piyasalarını hareketlendirdi. Yemen’deki Husi güçleri ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanırken, Suudi Arabistan’ın Dhahran kentinde Saudi Aramco’ya ait bir idari binaya saldırı düzenlendi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı tarafından doğrulanan saldırı, petrol fiyatlarında yükselişi tetikledi.

Amerika Birleşik DevletleriOns AltınEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa ŞEKER Mustafa ŞEKER:
    Bu MTA piyasaları Türkiyediki ekonomiye değilde neden ABD'ye bağlı çalışır anlamak mümkün değil.Asıl sorun şu ki bugün veriler açıklanacak diye piyasaları şekillendiren spekülatörler, sizi Allaha hava ediyoruz.Gariban nereye yönelse orayı batırıyorsunuz, çünkü para ve imkan sadece size ait. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Osimhen Yamal’ı kolundan tutup götürdü Sonrası bomba Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
İstanbul’u sağanak vurdu Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
10:36
İstanbul’u sağanak vurdu Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
10:35
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
10:32
Tümer Metin’den olay sözler “Gırtlağına yapışırım“ deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı
Tümer Metin'den olay sözler! "Gırtlağına yapışırım" deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı
10:29
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
09:58
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
09:06
Esenyurt’ta can pazarı Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:17:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei